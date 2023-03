Cảnh quay của Wonder Woman bị cắt trong ‘The Flash’

Tương lai nữ anh hùng Wonder Woman gặp nhiều trắc trở sau khi bị cắt khỏi bản chiếu chính thức của bom tấn "The Flash".

Theo Screen Rant, bom tấn The Flash là tác phẩm được mong đợi nhất trong vũ trụ mở rộng DC (DCEU). Tác phẩm thu hút sự chú ý từ người hâm mộ khi khai thác chủ đề đa vũ trụ. Đặc biệt, phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám từng xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Mới đây, chi tiết về vai khách mời Wonder Woman (Gal Gadot) bị cắt trong bản chiếu chính thức The Flash được tiết lộ. Trong cuộc trò chuyện với Smartless Podcast, tài tử Ben Affleck chia sẻ đó là cảnh Wonder Woman sử dụng Lasso of Truth để giải cứu Batman. Năng lực từ sợi dây thừng sự thật khiến Người Dơi trải lòng về cuộc sống của mình.

Trước đó, DC Studios ra quyết định sẽ không sản xuất Wonder Woman 3 dưới sự chỉ đạo của Patty Jenkins. Việc nữ đạo diễn không tiếp tục gắn bó với hãng phim là lý do khiến Wonder Woman của Gal Gadot bị cắt khỏi The Flash.

Ngoài Wonder Woman, vai khách mời Superman của Henry Cavill cũng bị loại bỏ sau khi James Gunn công bố kế hoạch tái khởi động vũ trụ DC. Trường hợp của Cavill là dễ hiểu khi Gunn xác nhận sẽ lựa chọn gương mặt mới cho siêu anh hùng ăn khách nhất nhì DC.

Wonder Woman của Gal Gadot khó đảm bảo tương lai trong vũ trụ tái khởi động. Ảnh: MARCA.

Việc cắt bỏ sự xuất hiện của Wonder Woman khiến tương lai của nữ anh hùng tiếp tục chìm trong bóng tối. Nhiều khả năng vai diễn khách mời trong Shazam! Fury of the Gods ra mắt mới đây sẽ là lần cuối cùng minh tinh sinh năm 1985 Gal Gadot đóng Wonder Woman.

Cho tới khi mọi thứ được sắp xếp một cách hợp lý và rõ ràng, người hâm mộ có thể tham gia cuộc phiêu lưu đa vũ trụ cùng siêu anh hùng tốc độ trong The Flash. Tác phẩm đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết lập lại vũ trụ DC, đồng thời mở đường cho những kế hoạch thú vị từ bộ đôi James Gunn và Peter Safran.