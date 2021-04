Cảnh quay của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới

Hứa Khải và Dương Mịch hợp tác trong phim "Định luật 80/20 của tình yêu". Hai diễn viên có cảnh hôn tình cảm trong phim.

Ngày 26/4, trang China.com đưa tin trong một cảnh quay của phim Định luật 80/20 của tình yêu, nhân vật của Dương Mịch chủ động trao cho Hứa Khải nụ hôn tình cảm. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên đã liên tục dùng giấy để lau miệng.

Theo 163, kết thúc cảnh quay Hứa Khải ngượng ngùng, Dương Mịch phải trò chuyện, chọc cười nam diễn viên để không khí bớt e ngại.

Sau phân cảnh hôn, Hứa Khải yêu cầu trợ lý đưa anh giấy để lau miệng. Khán giả đã tranh cãi dữ dội sau khi theo dõi video hậu trường và thấy được hình ảnh tài tử liên tục lau miệng.

Hứa Khải lau miệng sau cảnh hôn với Dương Mịch.

Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là thói quen giữ gìn vệ sinh của nam diễn viên. Tuy nhiên, cũng có khán giả bình luận việc Hứa Khải lau miệng ngay sau cảnh hôn với đàn chị không được lịch sự, dễ khiến đối phương hiểu nhầm rằng anh không thoải mái khi tiếp xúc thân mật.

Hứa Khải và Dương Mịch đang trong quá trình đóng phim Định luật 80/20 của tình yêu. Bộ phim kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) một lòng theo đuổi sự nghiệp, không chịu kết hôn khiến cha mẹ phải thúc giục. Trong khi đó, công ty luật có tiếng mà Tần Thi muốn xin vào lại yêu cầu người tuyển dụng phải lập gia đình rồi.

Anh trai của Tần Thi đã tự ý sửa đổi thông tin của cô thành "đã kết hôn", mà đối tượng lại là đối thủ Dương Hoa (Hứa Khải), người cũng không hài lòng khi bị ép vào tình huống kết hôn giả này. Cùng lúc đó, bạn trai cũ của Tần Thi trở lại, tạo nên mối tình tay ba.

Hứa Khải và Dương Mịch vào vai tình nhân trong phim mới.

Hứa Khải nổi lên từ sau tác phẩm Diên Hi công lược. So về tuổi đời, tuổi nghề, địa vị trong giới đều không thể sánh với Dương Mịch. Do đó, sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ không được đánh giá cao. Theo Sina, Dương Mịch có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi song vẫn già dặn hơn Hứa Khải.