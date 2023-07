Cảnh quay cãi vã của người đàn ông quyến rũ nhất thế giới gây chú ý

Soompi đưa tin đoạn video giới thiệu MV Seven của Jungkook được đăng tải vào ngày 13/7. Nữ diễn viên Han So Hee góp mặt trong trailer.

Qua đoạn video, khán giả ấn tượng với khoảnh khắc Han So Hee và Jungkook cãi vã giữa khung cảnh tráng lệ, cổ điển của một nhà hàng. Hai người tiếp tục tranh luận kể cả khi đèn chùm của nhà hàng bất ngờ rơi xuống, khung cảnh hỗn loạn. Cuối trailer, Jungkook hé lộ 2 câu hát có trong bài Seven.

Dự kiến sản phẩm âm nhạc của Jungkook sẽ được phát hành vào ngày 14/7 lúc 13h (giờ Hàn Quốc), có sự góp mặt của rapper người Mỹ Latto. Nữ rapper từng được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc ở giải thưởng Grammy 2023.

Jungkook tiết lộ ca khúc Seven sẽ thể hiện màu sắc và âm nhạc mới mà anh chưa từng cho người hâm mộ thấy trước đây. Nam thần tượng yêu thích Seven ngay khi nghe bản demo và lập tức thu âm ca khúc.

Ngoài ra, Jungkook khẳng định Seven không phải sản phẩm âm nhạc duy nhất anh phát hành trong thời gian tới. Nam thần tượng đang thực hiện một album solo và rất hào hứng chia sẻ với người hâm mộ.

Jungkook (1997) ra mắt vào năm 2013 với tư cách thành viên của nhóm BTS. BTS tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm vào tháng 6/2022 để các thành viên nhập ngũ và phát triển sự nghiệp solo. Vừa qua, BTS phát hành đĩa đơn Take Two để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Take Two hàm chứa lời tri ân của BTS gửi đến các ARMY.

Jungkook từng được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông 25 tuổi quyến rũ nhất thế giới".

Nỗ lực và sự trưởng thành của BTS trong sách mới

Cuốn sách Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS là ấn phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm nhạc BTS. Ngày ra mắt của cuốn sách được cho rằng trùng với ngày thành lập cộng đồng người hâm mộ có tên ARMY. Theo thông tin mới nhất, cuốn sách có bảy chương gồm: Seoul; Why We Exist; Love, Hate, Army; Inside Out; A Flight That Never Lands; The World Of BTS và We Are.