Cảnh Phượng Hoàng cổ trấn thắng giải bức ảnh lịch sử của năm

Ánh sáng từ cửa sổ hoa hồng bằng kính màu tạo ra hiệu ứng cầu vồng trên tường trong nhà thờ. Khoảnh khắc độc đáo được tác giả Bella Falk chụp tại Church of Our Lady of the Angels ở Pollença, Mallorca (Tây Ban Nha). Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 13 bởi Knights Templar.