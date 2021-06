Cảnh phim Star Wars từ 20 năm trước thành meme hot

Phân cảnh hai nhân vật ngồi nói chuyện trong Star Wars xuất hiện trong nhiều bức ảnh chế của cộng đồng mạng, diễn tả các khoảnh khắc "ngớ người".

Meme Padme and Anakin gồm 4 bức hình nhỏ ghép vào nhau, trích ra từ phần phim Attack of the Clones phát hành năm 2002 trong loạt phim nổi tiếng Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Phân cảnh là khi hai nhân vật Anakin Skywalker (Hayden Christensen thủ vai) và Padme Amidala (Natalie Portman thủ vai) hẹn hò, ngồi nói chuyện với nhau trên cánh đồng, bàn luận về tình hình chính trị tương lai trong dải ngân hà.

Cả hai có quan điểm khác nhau trong việc thế lực nào nên đứng lên thống trị các quốc gia.

Trong mạch phim, phân cảnh này không có nhiều ý nghĩa quan trọng. Lý do khiến nó hot trở lại và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng trăm meme là bởi biểu cảm gương mặt của hai diễn viên chính.

Nụ cười tươi của Amidala dần tắt, chuyển sang nghi ngờ và bất an khi nhận thấy suy nghĩ của Skywalker không trùng khớp với những gì mình nghĩ, còn ánh mắt, vẻ mặt của Skywalker không hề có ý định giấu giếm ý đồ.

Biểu cảm của cả hai nhân vật thích hợp để diễn tả, lồng ghép vào vô số khoảnh khắc "ngớ người", "tưởng vậy mà không phải vậy", thực tế đi ngược lại với suy nghĩ, dự định.

Theo trang Know Your Meme, meme Padme and Anakin lần đầu xuất hiện trên diễn đàn Reddit vào ngày 22/4/2021 và đạt được 42.300 lượt ủng hộ trong 1 tháng.

Ngày 22/5, một bức hình chế khác cũng xuất hiện và có 83.200 lượt like trong 12 ngày. Meme này sau đó bắt đầu được chú ý hơn trên Reddit và dần "viral" sang các mạng xã hội khác.