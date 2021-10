Cảnh phim như tra tấn của Jake Gyllenhaal và Jennifer Aniston

Năm 2002, Jake Gyllenhaal và Jennifer Aniston cùng góp mặt trong tác phẩm lãng mạn “The Good Girl”. Nam diễn viên chia sẻ việc quay phim của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Theo The Independent, trong số mới lên sóng của chương trình The Howard Stern Show, Jake Gyllenhaal đã chia sẻ về khoảng thời gian đóng phim The Good Girl (2002) cùng Jennifer Aniston. Nam diễn viên tiết lộ anh cảm thấy “như tra tấn” khi quay cảnh thân mật cùng nữ diễn viên.

“Việc quay cảnh giường chiếu ấy như tra tấn vậy. Nhưng thành thật mà nói, đó là cảm giác pha trộn giữa địa ngục và thiên đường”, Gyllenhaal nói. Tài tử giải thích: “Quá trình quay phân cảnh tình cảm ấy khá kỳ quặc, bởi bạn phải diễn trước khoảng 30 hay 50 cặp mắt luôn nhìn mình chằm chằm. Như vậy thì sao mà nhập tâm cho nổi”.

Cảnh thân mật của Gyllenhaal và Aniston trong The Good Girl. Ảnh: Fox Searchlight.

Nam diễn viên mô tả: “Hãy coi cảnh tình cảm ấy như vũ điệu. Bạn đang trình diễn một điệu múa hình thể trước máy quay. Nó tương tự các cảnh giao chiến, cần phải lên kế hoạch từ trước. Chúng tôi đã phải sử dụng đến gối để hỗ trợ lúc ghi hình. Tôi nghĩ đó là ý tưởng của Jennifer. Chị ấy nhã nhặn gợi ý việc này trước khi chúng tôi ghi hình. Jennifer đã nói vài điều, đại ý ‘giờ tôi sẽ đặt một cái gối ở đây’”.

The Good Girl là bộ phim tình cảm, lãng mạn ra mắt năm 2002. Nhân vật chính của phim là Justine Last (Jennifer Aniston), một nữ thu ngân đã lập gia đình từ rất sớm. Cuộc sống thường nhật của Justine đảo lộn khi cô bắt đầu ngoại tình với cậu nhân viên quầy giảm giá Holden Worther (Jake Gyllenhaal). Worther tính tình cổ quái, thường nghĩ mình là Holden Caulfield - nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh.

Trong vài bài phỏng vấn, Jake Gyllenhaal tiết lộ anh từng có một thoáng rung động trước Jennifer Aniston. Thời điểm cùng đóng The Good Girl, Jennifer Aniston 33 tuổi còn Gyllenhaal mới 22.