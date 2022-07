Cảnh phim nguy hiểm của Lee Jong Suk và Yoona (SNSD)

Trailer phim "Big Mouth" hé lộ phân cảnh hành động đầy nguy hiểm của cặp chính Lee Jong Suk và Yoona (SNSD).

Ngày 2/7, trang Soompi đưa tin bộ phim Big Mouth do Lee Jong Suk và Yoona (SNSD) đóng chính lên sóng ngày 29/7, kèm theo đó là trailer phim hé lộ những phân cảnh hành động. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Jong Suk sau hai năm nhập ngũ.

Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai Park Chang Ho - một luật sư hạng 3 vô tình trở thành kẻ lừa đảo khét tiếng được biết đến với tên gọi Big Mouse. Yoona vào vai Go Mi Ho, vợ của Park Chang Ho, là y tá tràn đầy tự tin và năng lượng.

Trailer mở đầu với khung cảnh đen tối và loạt cảnh bạo lực. Park Chang Ho lâm vào trạng thái hoang mang khi nhân vật Choi Da Ho (Kim Joo Heon thủ vai) hỏi anh: "Anh bắt đầu nói dối từ khi nào? Anh định tiến thêm bao xa nữa?".

Go Mi Ho thu hút sự chú ý với phân cảnh xông vào cuộc chiến đấu tranh cho sự thật mà không chút do dự. Cô tự tin tuyên bố rằng chồng mình vô tội: "Tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất trên đời này". Trong cảnh quay tiếp theo, Go Mi Ho bị tấn công trong thang máy. Một ai đó đã bất ngờ đánh ngã và bóp cổ Go Mi Ho, khiến cô không kịp phản ứng.

Yoona trở thành vợ Lee Jong Suk trong phim mới.

Ở cảnh quay trong nhà tù, Park Chang Ho phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm khi tham gia vào các cuộc đánh nhau. Cuối cùng, Park Chang Ho đã không thể nhẫn nhịn, kiểm soát được sự tức giận của mình và tuyên bố: "Tôi sẽ cho mọi người biết lý do tôi trở thành Big Mouse". Những nguy hiểm xung quanh và trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho gia đình khiến Park Chang Ho thay đổi, trở thành tên lừa đảo khét tiếng.

Big Mouth là một bộ phim đề tài pháp lý kể về Park Chang Ho - một luật sư hạng ba tình cờ phụ trách một vụ án giết người rồi vô tình đào sâu vào sự thật bị che giấu. Những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ án buộc anh phải lựa chọn giữa việc trở thành ác nhân và bảo vệ gia đình hay chỉ bảo vệ bản thân mình trong một thế giới đầy âm mưu, dục vọng.