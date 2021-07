Cảnh phim nào đáng sợ nhất ‘The Conjuring’?

"The Conjuring" thường xuyên xuất hiện trong danh sách những tác phẩm kinh dị ấn tượng của thập kỷ. Cảnh con quỷ Bathsheba lộ diện được đánh giá là thành công nhất phim.

The Conjuring (2013) là tác phẩm kinh dị ăn khách của đạo diễn James Wan và cặp biên kịch Chad Hayes, Carey W. Hayes. Nội dung phim dựa trên vụ trừ tà có thật của vợ chồng nhà ngoại cảm trứ danh Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga). Thành công của The Conjuring đã mở ra một vũ trụ điện ảnh The Conjuring đồ sộ với 9 tác phẩm.

Năm 1971, Carolyn (Lili Taylor) cùng Roger Perron (Ron Livingston) và các con đã chuyển tới sống trong một ngôi nhà tại vùng hẻo lánh của Rhode Island. Trong The Conjuring, nhà Warren đã giúp gia đình Perron vén màn những sự kiện ma quái xảy ra tại mái ấm trong mơ của họ.

Cảnh rùng rợn nhất bộ phim

Phản diện chính của The Conjuring là Bathsheba, chủ cũ của căn nhà. Trong phim, Bathsheba bị buộc tội là phù thủy và đã hiến tế đứa con sơ sinh của mình cho quỷ dữ vào năm 1863. Theo tạp chí Skeptical Inquirer, Bathsheba là một nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng không có liên hệ gì với câu chuyện được kể trong The Conjuring.

Cảnh phim xoay quanh chiếc tủ áo được nhận xét là đáng sợ nhất The Conjuring.

Trong phim, Bathsheba đã ám ngôi nhà kể từ khi tự sát trên khu đất của mình. Con quỷ xuất hiện lần đầu tiên trong cảnh Andrea Perron (Shanley Caswell) bị đánh thức bởi tiếng cô em gái Cindy (Mackenzie Foy) bị mộng du đang liên tục đập đầu vào cửa tủ quần áo. Andrea nhẹ nhàng tiến đến và đưa em gái về giường. Nhưng cô bé phát hiện ra tiếng đập mình nghe thấy nãy giờ phát ra từ bên trong chiếc tủ áo, như thể có ai đó đang cố thoát ra.

Sợ hãi nhưng tò mò, Andrea từ từ bước đến tủ áo và mở nó ra. Nhưng bên trong trống rỗng. Sau lưng cô, Cindy đã nhổm dậy và bắt đầu thở hổn hển. Người chị nhìn theo ánh mắt của cô em lên phía nóc tủ. Tại đó, Bathsheba đang ngồi chồm hỗm, hướng ánh nhìn tà ác về phía hai đứa trẻ.

Vì sao cảnh Bathsheba xuất hiện lại đáng sợ?

Trong bài viết The Conjuring Helped Shape Morden Horror - And Its Most Frightening Scene is an All-Timer (The Conjuring định hình thể loại kinh dị hiện đại - Và cảnh đáng sợ nhất phim xứng đáng đi vào lịch sử) đăng trên Slashfilm, tác giả Meagan Navarro đã giải thích vì sao cảnh Bathsheba xuất hiện trên nóc tủ lại gây ám ảnh đến vậy.

“Khi Cindy mất nhận thức, điều gì đó đã dẫn dắt cô bé tiến về phía cái tủ áo. Giữa đêm, cô bé đập đầu vào cánh tủ, theo một nhịp điệu cụ thể. Điều này khiến người xem không khỏi tự đặt câu hỏi thứ gì có thể đang trốn bên trong đó”, Navarro viết.

Cây bút tiếp tục giải thích cách xây dựng tình huống: “Căng thẳng gia tăng khi máy quay liên tục thay đổi từ cảnh Andrea tiến về phía cái tủ, nét kinh hoàng của Cindy và cái tủ áo nằm trong góc phòng tối đen. Khung hình được tính toán để sao cho phần nóc tủ không hiện ra, tối ưu tính bất ngờ của việc Bathsheba xuất hiện”.

Cảnh phim Bathsheba xuất hiện gây ám ảnh nhờ đánh lạc hướng được khán giả.

Chìa khóa thành công của cảnh phim nằm ở chỗ Wan đã kiên nhẫn dẫn dắt người xem tới chỗ kỳ vọng một pha dọa ma rùng rợn, nhưng không phải theo cái cách anh đã chuẩn bị.

Để mở đường cho màn xuất hiện của Bathsheba, vị đạo diễn đã dùng nhiều yếu tố để phân tán sự chú ý của khán giả, khuyến khích họ tự vẽ ra một kịch bản chắc chắn trong đầu. Rồi bằng sự xuất hiện của Bathsheba ở nơi chẳng ai ngờ, anh đột ngột phá tan nó vào phút cuối.

Lúc này, hiệu ứng kinh hoàng sẽ được nhân đôi. Khán giả không chỉ giật mình khi đột ngột bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng logic của bản thân, mà còn hết hồn bởi hình ảnh con quỷ đột ngột hiện ra.