Cảnh phim kỳ quặc

Bộ phim thần tượng mới Trợ lý thiên vương gần đây gây chú ý nhờ hai diễn viên chính trẻ trung, ngoại hình đẹp. Phim có nội dung mới lạ, kể về chuyện tình cảm của ngôi sao tên Do Hi (Tôn Trạch Nguyên) và cô sinh viên giỏi Uất Trì Diểu Diểu (Lư Dương Dương đóng). Do Hi nhờ Diểu Diểu dạy lịch sử, văn học để tranh giành một vai diễn khó. Từ đó, giữa họ xảy ra nhiều tình huống bất ngờ. Để thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật chính, đạo diễn, biên kịch đã sáng tạo nên những tình huống bị đánh giá là "tình tiết não tàn", "coi thường trí thông minh của khán giả", "thiếu thực tế".