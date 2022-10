Cảnh phim khiến nhiều người tưởng TV hỏng

Độ sáng quá kém khiến một số cảnh trong tập mới của "House of the Dragon" được TV hiển thị tối đen, không thể nhìn rõ.

Một cảnh trong tập 7 của "House of the Dragon", được đăng bởi HBO có độ sáng cao hơn cảnh thực tế khi chiếu trên TV. Ảnh: HBO.

Tập 7 phim House of the Dragon, tiền truyện của Game of Thrones chiếu trên HBO ngày 2/10 bị nhiều khán giả chỉ trích do một số cảnh quá tối, khiến họ không thể thấy hình ảnh trên TV.

Vincent Teoh, chủ kênh YouTube HDTVTest với 465.000 người đăng ký đã kiểm tra các phân đoạn bằng TV OLED thông thường và màn hình chuyên nghiệp. Kết quả cho thấy các cảnh quay ở bãi biển khi phát trên TV có độ sáng rất kém, không thể nhìn bình thường.

Đầu tiên, Teoh phát phim ở dải động cao (HDR) trên 2 màn hình khác nhau, gồm LG C2 OLED và Sony HX310. Ban đầu, các cảnh có độ sáng tương đồng và khá dễ nhìn. Tuy nhiên đến gần cuối phim, độ sáng trên TV LG bị giảm nghiêm trọng đến mức không thể nhìn thấy.

Một số cảnh trong tập mới của House of the Dragon bị chỉ trích do độ sáng quá kém. Ảnh: HDTVTest.

Sau khi thử nghiệm, Teoh thay đổi cài đặt trên chiếc TV để tăng độ sáng, tắt chế độ tự động làm mờ (auto-dimming). Kết quả, hình ảnh trên TV sáng hơn, có thể nhìn tương đồng với màn hình chuyên nghiệp của Sony.

Lý do gây ra hiện tượng này đến từ độ sáng trong các cảnh phim rất thấp, đến mức TV tự động làm mờ điểm ảnh để tiết kiệm điện.

Phân tích kỹ hơn, Teoh nhận thấy độ sáng các cảnh tối trong phim thường xuyên dưới mức 1 nit (đơn vị đo độ sáng), ngoại trừ các phần lung linh của trang sức.

YouTuber này cho rằng các cảnh bãi biển trong phim quay vào ban ngày, đã được làm tối hơn khi hậu kỳ. Hình ảnh quảng cáo tập phim của HBO cũng cho thấy bãi biển rất sáng.

Phản hồi các bình luận chỉ trích trên Twitter, HBO Max giải thích ánh sáng tối trong các cảnh phim là "quyết định sáng tạo có chủ đích".

Khi tắt chế độ auto-dimming, màn hình TV mới hiển thị hình ảnh sáng hơn. Ảnh: HDTVTest.

Theo Business Insider, đây không phải lần đầu các cảnh phim bị phàn nàn do ánh sáng quá tối. Năm 2019, tập phim The Long Night của Game of Thrones cũng bị khán giả chỉ trích do những cảnh quá tối.

Đáp trả chỉ trích, Fabian Wagner, kỹ thuật quay phim của Game of Thrones cho rằng khán giả đã không điều chỉnh cài đặt trên TV trước khi xem phim.

"Vấn đề là rất nhiều người dùng không biết cách chỉnh TV sao cho đúng cách. Thật không may khi nhiều người cũng xem phim trên iPhone, nên không thể đánh giá chính xác một chương trình như vậy", Wagner cho biết.