Cảnh phim khiến sự nghiệp nữ diễn viên bị ảnh hưởng

Nathalie Emmanuel cho biết cô thường xuyên được yêu cầu đóng cảnh nóng sau khi xuất hiện trong "Game of Thrones".

Theo New York Post, trong cuộc phỏng vấn podcast Make It Reign, Nathalie Emmanuel cho biết cô được săn đón để đóng cảnh nóng, sau khi cô có màn khỏa thân trong loạt phim ăn khách Game of Thrones của HBO.

Theo Emmanuel, việc cô nhận lời khỏa thân ở Game of Thrones không đồng nghĩa với chuyện cô thoải mái đóng cảnh nóng trong suốt sự nghiệp. "Mọi người hay đánh đồng việc tôi đồng ý với dự án này nghĩa là tôi sẽ áp dụng điều đó cho các bộ phim khác", Nathalie nói trong chương trình.

Nathalie Emmanuel thường được mời đóng cảnh nhạy cảm sau Game of Thrones. Ảnh: Alamy.

Sao nữ 32 tuổi cho rằng từ sau Game of Thrones, cô không thoải mái với các vai khỏa thân nữa. Cô sẵn sàng chọn từ bỏ dự án thay vì chấp nhận cởi trên màn ảnh.

"Nếu ai đó nói với tôi rằng 'Cô sẽ đóng cảnh nóng' tôi sẵn sàng từ chối, nếu thấy đó là đòi hỏi vô cớ, phi nghệ thuật", Emmanuel nói thêm.

Sao phim Game of Thrones cũng cho rằng sau nhiều lần từ chối, những đề nghị cô cởi trên màn ảnh ít dần. Có lúc giữa Emmanuel và các đạo diễn, nhà sản xuất đi đến thống nhất khác, bởi họ nhận thấy tài năng của nữ diễn viên.

Trong Game of Thrones, Nathalie Emmanuel đóng vai nô lệ Missandei, được Mẹ rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke đóng) giải thoát và trở thành người hầu trung thành của cô.

Ở mùa cuối, Nathalie có cảnh nóng cùng nhân vật Grey Worm (Jacob Anderson đóng). Cảnh phim khiến cô trở thành nhân vật được chú ý của loạt phim.

Nathalie Emmanuel sắp trở lại với Fast & Furious 9.