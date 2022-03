Cảnh phim được thực hiện 200 lần ở 'The Batman'

Đạo diễn Matt Reeves tiết lộ phân cảnh trò chuyện qua điện thoại giữa Riddler (Paul Dano) và Batman (Robert Pattinson) trong “The Batman” phải quay đi quay lại tới 200 lần.

Trong The Batman, phiên bản Batman mới vào nghề do Robert Pattinson phải đối mặt với địch thủ ngang tài ngang sức - tên tội phạm Riddler (Paul Dano). Cuộc điều tra án giết người liên hoàn nhắm vào các nhân vật tai to mặt lớn của Gotham đã dẫn Batman đến chỗ chạm trán gã. Cả hai đã có một màn đấu trí thông qua cuộc gọi video.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, đạo diễn Matt Reeves tiết lộ mình và ê-kíp đã phải quay đi quay lại phân đoạn Riddler nói chuyện điện thoại với Batman khoảng 200 lần. Paul Dano, trong tạo hình gã ác nhân, ngồi một mình một phòng, trước mặt là chiếc điện thoại di động dùng để ghi hình. Trong khi đó, Reeves cùng ê-kíp và các diễn viên khác “ngồi theo dõi tại hiện trường án mạng được dàn dựng công phu giữa tòa thị chính Gotham”.

Tạo hình gây ám ảnh của nhân vật Riddler do Paul Dano thủ vai trong The Batman. Ảnh: WB.

Vị đạo diễn tiết lộ phần lớn các cảnh phim "được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Dano”. Anh kể: “Cậu ấy sẽ nói ‘Hãy để em thử quay lại cảnh này, nhưng chỉ có phần mặt dí sát vào màn hình’, rồi ‘Thử lại đi, nhưng lần này em sẽ ngồi ngay ở đây’”.

Reeves tiếp tục: “Cậu ấy tự đạo diễn các cảnh quay mình mình trước màn hình điện thoại di động. Điều này khiến tôi thực sự choáng váng. Cậu ấy đếm ngược thời gian còn lại cứ như người dẫn chương trình trò chơi truyền hình vậy. Quả là một diễn viên nhiều ý tưởng và đầy sáng tạo. Dano cũng rất nghiêm khắc với bản thân”.

Trên màn ảnh, phần lớn thời lượng, Riddler xuất hiện với bộ đồ kín mít từ đầu đến chân, lẩn khuất trong góc tối của Gotham như một con thú săn mồi. Bài viết của The Hollywood Reporter tiết lộ Paul Dano đã tỉ mẩn cùng bộ phận phục trang chuẩn bị từng món đồ làm thành bộ trang phục của Riddler.

Nam diễn viên chia sẻ: “Sự cầu toàn của nhân vật này, sự tỉ mỉ tới mức bệnh hoạn từng tiểu tiết mà gã đưa vào kế hoạch khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi từng cân nhắc việc cạo sạch lông trên người. Vậy sẽ không còn chứng cứ nào sót lại hiện trường. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ quấn màng bọc thực phẩm quanh đầu”.

Ý tưởng này được đạo diễn Matt Reeves hưởng ứng nhiệt liệt, nhất là khi nó khiến tạo hình nhân vật Riddler trông sẽ càng khủng khiếp hơn. Nhưng ngay trong ngày phim bấm máy, ý tưởng đã để lộ nhiều nhược điểm.

“Sau vài cảnh quay, khi Paul cởi mặt nạ, đầu và mặt cậu ấy đỏ bừng như củ dền vậy. Màng nhựa khiến nhiệt không thể thoát ra bên ngoài. Tôi nói: ‘Được rồi Paul, giờ mình phải cân nhắc lại một chút. Cậu không cần phải hành xác đến mức này’. Và cậu ấy đáp: ‘Không. Em đã nói là mình muốn làm thế này, nên em sẽ làm đến cùng’. Vậy là đống phim nhựa vẫn được giữ lại”, đạo diễn Matt Reeves hồi tưởng.