Cảnh phải sửa kịch bản 10 lần của ‘Spider-Man: No Way Home’

Biên kịch Erik Sommers và Chris McKenna chia sẻ về khó khăn họ phải đối diện khi xây dựng cảnh phim ba phiên bản Người Nhện tụ họp.

Cuối tuần qua, IGN đã đăng tải bài phỏng vấn hai biên kịch Erik Sommers và Chris McKenna của bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home. Trong cuộc phỏng vấn, Sommers và McKenna tiết lộ về cảnh phim khiến họ gặp nhiều khó khăn khi viết kịch bản.

Theo chia sẻ của hai biên kịch, Spider-Man: No Way Home đánh dấu lần đầu khán giả được chứng kiến ba phiên bản Spider-Man người đóng, lần lượt do Tobey Maguire, Andrew Garfield và Tom Holland thủ vai, cùng xuất hiện trong một khung hình. Ba siêu anh hùng gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngang khi Parker của Holland vừa mất đi người thân duy nhất.

Tuy cùng là Peter Parker/Spider-Man, mỗi người lại mang một thân phận và diễn biến tâm lý khác biệt. Gánh nặng đặt lên cảnh phim khiến hai vị biên kịch phải viết đi viết lại phân đoạn này trên dưới 10 lần. “Khi bị kéo vào trận chiến trong bộ phim này, họ đang mang tâm trạng thế nào? Họ đang làm gì? Đang suy nghĩ ra sao?”, Sommers đặt vấn đề.

Cặp biên kịch Erik Sommers và Chris McKenna trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Getty Images.

Vị biên kịch tiếp tục: “Trong loạt The Amazing Spider-Man, Gwen đã có những lời khá thấm thía về việc nuôi dưỡng hy vọng và mọi thứ. Lời này ngay lập tức khiến chúng tôi thấy thú vị. Nếu phiên bản Spider-Man do Garfield thủ vai một lần nữa thất bại, cậu ấy sẽ không thể giữ được niềm hy vọng ấy. Cậu ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Và đó là cách chúng tôi xây dựng tâm lý cho nhân vật”.

Sau khi hoàn thành kịch bản, Sommers và McKenna vẫn liên tục trao đổi với nhà sản xuất Amy Pascal, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige, đạo diễn Jon Watts cũng như hai tài tử Maguire và Garfield. Hai nam diễn viên cũng có những góp ý đắt giá cho cảnh phim đóng cùng Tom Holland.

Chris McKenna nói: “Một bộ phim như Spider-Man: No Way Home mang đến cho chúng tôi những kinh nghiệm hợp tác to lớn. Mỗi đối tác đều giúp công việc ngày một tốt hơn. Nhưng theo đó cục diện cảnh phim cũng thay đổi.”.

“Ngay vào đêm trước khi chúng tôi quay cảnh ba Spider-Man gặp nhau trên mái nhà và hai người tiền nhiệm tìm cách thuyết phục Parker đổi ý, kịch bản vẫn tiếp tục điều chỉnh. Chúng tôi đã dạo đi dạo lại cảnh ấy. Khi các diễn viên đến, chúng tôi lại phân tích cảnh phim một lần nữa và xây dựng mọi thứ lại từ đầu”, vị biên kịch kể lại.