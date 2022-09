Cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi khiến nữ diễn viên sợ hãi

Ngôi sao của "House of the Dragon" thừa nhận cô cảm thấy sợ hãi khi quay những cảnh nhạy cảm với bạn diễn Paddy Considine, người hơn cô 30 tuổi.

Ngày 14/9, Daily Mail đưa tin nữ diễn viên 19 tuổi Emily Carey, ngôi sao của House of the Dragon (tạm dịch: Gia tộc Rồng) cảm thấy lo ngại và sợ hãi khi phải đóng cảnh nóng với nam diễn viên Paddy Considine, người hơn cô 30 tuổi.

Trong House of the Dragon, nữ diễn viên vào vai Alicent Hightower thời còn trẻ. Cô kết hôn với Vua Viserys do Paddy Considine thủ vai. Ở tập phim mới nhất, Alicent đã bị người hầu đánh thức vào nửa đêm để diện kiến nhà vua. Kế tiếp là phân cảnh trần trụi của cô và Vua Viserys.

Emily Carey vào vai Alicent Hightower thời trẻ trong House of the Dragon. Ảnh: HBO.

Chia sẻ với Newsweek, Emily cho biết cô rất hồi hộp và lo ngại khi thực hiện cảnh quay này vì cô chưa từng hợp tác hay nói chuyện với Paddy Considine trước đó.

"Cảnh quay đó khiến tôi thực sự lo sợ vì Paddy khi đó vẫn là một người xa lạ với tôi. Tôi lo lắng liệu anh ấy có hợp tác không và cảnh quay sẽ được thực hiện như thế nào. Cảnh đầu tiên tôi đọc khi nhận kịch bản chính là cảnh thân mật với một người đàn ông 47 tuổi. Thực sự sợ hãi và lo lắng", nữ diễn viên chia sẻ.

Vua Viserys do Paddy Considine thủ vai. Ảnh: HBO.

Emily nói thêm bản thân đã xem Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) để chuẩn bị tốt hơn cho vai diễn. Những cảnh quay tình dục bạo lực trong House of the Dragon khiến cô suy nghĩ, không biết nên xử lý ra sao. Nữ diễn viên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người hướng dẫn.

Emily nói: "Nhờ người hướng dẫn, tôi như thoát khỏi bế tắc. Tôi đã có thể xử lý tốt cảnh quay, thông suốt nội dung và tuyệt nhất là không cảm thấy khó xử khi quay cảnh nhạy cảm".

Trước đó, House of the Dragon cũng gây tranh cãi bởi màn tình tứ ướt át giữa công chúa công chúa Rhaenyra (Milly Alcock) với Daemon Targaryen (Matt Smith), chú ruột của cô giữa căn nhà thổ trong tập 4 - King of the Narrow Sea.

House of the Dragon có nhiều cảnh gây tranh cãi.

House of the Dragon là phần tiền truyện của series Game of Thrones, lấy bối cảnh 172 năm trước Game of Thrones, dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire & Blood của tác giả George R. R. Martin.

Phim kể về nhà Targaryen chinh phục và thống trị lục địa Westeros nhờ khả năng điều khiển rồng. Điểm mấu chốt của phim là những mối quan hệ cận huyết, nội chiến giành quyền kế thừa khiến gia tộc suy yếu.

Theo Variety, loạt phim đã thu hút 10 triệu khán giả chỉ sau 1 tuần công chiếu. Do số lượt phát lại bổ sung, con số đã tăng vọt lên tới 20 triệu lượt xem, giúp phần tiền truyện của Game of Thrones trở thành phần phim có lượng người xem đông nhất sau khi công chiếu của HBO cho đến nay.