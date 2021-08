Cảnh lỗ chồng lỗ của TVB

Trong nửa đầu năm 2021, TVB nỗ lực đổi mới nhằm thu hút khán giả và các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của nhà đài Hong Kong vẫn không khả quan.

Theo công bố của TVB vào ngày 27/8, nhà đài Hong Kong chịu khoản lỗ ròng 36,4 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Con số này nối dài chuỗi thất thu của TVB, theo HK01. Trước đó, TVB để mất 36 triệu USD năm 2020 và 37,8 triệu USD năm 2019. Việc kinh doanh thua lỗ liên tiếp khiến giá trị cổ phiếu của nhà đài giảm 70%.

SCMP cho hay ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhất lớn nhất khiến TVB lao dốc. Bên cạnh đó, sự "bành trướng" của các kênh truyền hình đối thủ như ViuTV hay Hong Kong Open TV tạo ra mối đe dọa không nhỏ đến TVB trên thị trường.

Câu hỏi được đặt ra là đài truyền hình lớn nhất xứ Cảng Thơm đã, đang và sẽ cầm cự thế nào trong bối cảnh ngập khó khăn.

Nỗ lực vực dậy

Nửa đầu năm 2021, nhà đài Hong Kong liên tiếp cho lên sóng loạt tác phẩm có sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi nhằm mục đích thu hút người xem. Có thể kể đến Đồng nghiệp làm chuyện lớn có Âu Dương Chấn Hoa, Vạn Ỷ Văn, Siêu năng sứ giả có Trần Triển Bằng, Đường Thi Vịnh, Ái mỹ lệ cuồng tưởng khúc có Trần Hào, Lý Giai Tâm, Tế Công truyền kỳ có Tiêu Chính Nam, Thang Lạc Văn...

Phần tiếp theo của loạt phim đã tạo được thương hiệu như Lực lượng phản ứng 5, Hồ sơ trinh sát 5, Toà nhà kim tiêu 2, Người hùng blouse trắng 2 cũng ra mắt khán giả. Nối đuôi là sự xuất hiện của các tác phẩm khai thác đề tài điều tra - phá án vốn là thế mạnh của nhà đài xứ Cảng Thơm bao gồm Hình trinh nhật ký và Nghịch thiên kỳ án.

Loạt phim TVB nối đuôi lên sóng nửa đầu năm 2021.

Trả lời phỏng vấn Sina, Lưu Đào - Chủ tịch TVB - cho hay tận dụng lợi thế vốn có và phát huy các giá trị cũ là một phần trong kế hoạch vực dậy tình hình kinh doanh khó khăn. Ông tiết lộ nhà đài có dự định làm lại bộ phim Bến Thượng Hải - tác phẩm truyền hình kinh điển vào đầu thập niên 1980 của TVB.

Bên cạnh phim ảnh là sự thay đổi trong mảng show giải trí. QQ cho hay sau khi Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam được bổ nhiệm vào bộ máy quản lý đầu não, liên tiếp các chương trình tạp kỹ với nội dung đi lệch "công thức TVB" được sản xuất nhằm lôi kéo khán giả và các nhà quảng cáo.

Đó là Have a Big Laugh, Dub of War, Mama's Day, Big Big Old World, STARS Academy, Just for Laughs: Gags… Hai vị lãnh đạo mới không ngại bỏ ra số tiền lớn để mời chào sự xuất hiện của những nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí Hong Kong.

Nhà đài Hong Kong sản xuất nhiều chương trình tạp kỹ như Have a Big Laugh, Dub of War, Mama's Day, Big Big Old World, STARS Academy...

Ngoài ra, để giảm bớt áp lực tài chính, TVB tiến hành tổ chức lại đội ngũ sản xuất. HK01 cho biết từ năm 2018 đến nay, TVB sa thải 5.000 nhân viên. Họ cũng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giảm lương đối với nhóm nghệ sĩ. Điều này khiến không ít ngôi sao của đài điêu đứng, buộc phải làm thêm công việc tay chân để kiếm thu nhập.

Lỗ liên tiếp và thế khó

HK01 chỉ ra khoản lỗ ròng 36,4 triệu USD trong nửa đầu năm 2021 của TVB giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu tăng 2% từ 189,5 triệu USD lên 192,9 triệu USD , trong đó doanh thu quảng cáo tăng 31% từ 54,2 triệu USD lên 471,1 triệu USD .

"Tuy nhiên thực tế, những con số này chưa đủ cho thấy tín hiệu khả quan", cây viết Trần Vỹ Sân của Mingpao nhận định. Bằng chứng là khán giả vẫn chưa mấy mặn mà với các tác phẩm của TVB sau mọi nỗ lực đến từ nhà đài.

Tính đến hiện tại, Nghịch thiên kỳ án là tác phẩm ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất của TVB trong năm. Rating trung bình sau 30 tập phim là 27%. Thế nhưng, con số này chỉ ở mức trung bình nếu so sánh với các dự án vào thời hoàng kim của TVB.

Nghịch thiên kỳ án là tác phẩm có rating cao nhất của TVB trong năm 2021 tính đến hiện tại với 27%.

Trong loạt show truyền hình nhà đài ra mắt từ đầu năm, STARS Academy phát sóng trong khung giờ vàng ghi nhận rating 26,5%. Con số này dẫn đầu danh sách các show giải trí cùng thời điểm. Song ở quá khứ, đây gần như là mức "rating sàn" của các chương trình TVB. Ngoài STARS Academy, Big Big Old World, Dub of War lần lượt xếp sau với rating trung bình là 22,8% và 18,5%.

"Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chẳng mấy thương hiệu dám 'mạnh dạn' tìm đến TVB. Nguồn thu quảng cáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của nhà đài", Vincent Tsui - chuyên gia marketing nổi tiếng ở Hong Kong - cho hay.

"TVB sẽ phải lo lắng nhiều hơn. Bởi khi họ mới xuất phát những bước chậm chạp, các đối thủ đã chuẩn bị cán đích. Đơn cử doanh thu 6 tháng của ViuTV tăng 97%, trong đó doanh thu quảng cáo tăng 66%, lợi nhuận ròng giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái", CNN viết.

Tín hiệu Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam mang đến sau hơn nửa năm nhậm chức không mấy khả quan.

Với kết quả không như mong đợi, Tăng Chí Vỹ đánh giá bản thân 50/100 điểm sau hơn 6 tháng lên nắm quyền. Trả lời Sina, tài tử Vô gian đạo cho hay sẽ tiếp tục đa dạng hóa mô hình sản xuất, tìm hiểu thị hiếu khán giả, tập trung phát triển các chương trình tài năng để đưa TVB về lại vị trí độc tôn.

"Cải tổ không phải chuyện một sớm một chiều, hiệu quả chưa rõ rệt có thể hiểu được. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của bộ máy quản lý hiện tại, TVB sẽ có khởi đầu mới sau những nỗ lực", Chủ tịch TVB Lưu Đào phát biểu tại Hội nghị báo cáo hoạt động nửa đầu năm 2021 của nhà đài xứ Cảng Thơm.