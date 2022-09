Cảnh khám xét trụ sở 'tập đoàn' lừa đảo ở TP.HCM

Tối 27/9, Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM khám xét trụ sở làm việc, nơi ở của Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, nghi phạm cầm đầu đường dây giả mạo nhân viên Ngân hàng Tiên Phong Bank để lừa đảo).