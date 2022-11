Cảnh hôn trán 10 giây trong 'Black Panther 2' bị cắt ở Kuwait

Khoảnh khắc dịu dàng giữa hai nhân vật nữ trong "Black Panther: Wakanda Forever" đã bị cắt bỏ để phim được phát hành tại Kuwait.

Michaela Coel (phải) và Florence Kasumba trong phim.

Theo Hollywood Reporter, nhà kiểm duyệt ở các quốc gia vùng Vịnh cho rằng Black Panther: Wakanda Forever cố truyền tải nội dung LGBTQ+ thông qua cảnh Aneka (Michaela Coel) hôn lên trán Ayo (Florence Kasumba). Họ phản đối phân đoạn dài 10 giây này.

Do đó, để tác phẩm được phát hành ở riêng thị trường Kuwait, nhà sản xuất buộc phải cắt một phút trong bộ phim dài 2 giờ 41 phút. Một phút đó đã gồm cảnh tương tác giữa hai nhân vật Aneka và Ayo.

Kuwait vốn nổi tiếng khắt khe về sự thân mật đồng giới. Ở bản gốc Black Panther năm 2018, nụ hôn giữa T'Challa và Nakia đã bị loại bỏ, trong khi nụ hôn khác giới cũng bị xóa khỏi Encanto của Disney.

Tạp chí Mỹ báo cáo rằng phần tiếp theo của Black Panther sẽ chiếu bản chưa chỉnh sửa ở Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman, Bahrain và Qatar.

Cảnh trong phim Black Panther: Wakanda Forever. Ảnh: Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever là phần phim riêng thứ 2 của thương hiệu điện ảnh về siêu anh hùng Báo Đen thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel, kể tiếp câu chuyện về chiến binh Báo Đen khi tài tử Chadwick Boseman qua đời vì ung thư năm 2020.

Khởi chiếu từ ngày 10/11, bom tấn nhận đánh giá tích cực từ khán giả và giới phê bình, đạt điểm "tươi" 86% trên tổng 217 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. Phần đông ý kiến khen phim chỉn chu về hình ảnh, âm thanh, kịch bản ổn và diễn viên thể hiện tốt.

Theo Yahoo, bất chấp sự kiểm duyệt gắt gao ở một số quốc gia, Black Panther 2 đang trên đà đạt được những con số ấn tượng. Phim thu 28 triệu USD trong các bản xem trước ở Mỹ, đứng thứ 15 về doanh thu xem trước cao nhất từ ​​trước đến nay. Tác phẩm dự kiến mang về khoảng 175 triệu USD trong tuần đầu khai mạc.

Variety nhận định với đà này, lợi nhuận của Black Panther 2 có thể vượt qua 955,7 triệu USD của Doctor Strange in the Multiverse of Madness.