Cảnh hôn phi lý trong 'Hẹn hò chốn công sở'

"Hẹn hò chốn công sở" được khen ngợi có nhiều tình tiết hài hước, đầy tính giải trí. Nữ chính Kim Se Jeong đã giải thích về những chi tiết cũ trong phim.

Ngày 22/3, Naver đưa tin bộ phim Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) tập 7 trở nên thu hút hơn nhờ cảnh tình cảm của các nhân vật. Trong khi cặp phụ Jin Young Seo (Seol In Ah) và Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) một lần nữa xác nhận mối quan hệ thì cặp chính Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop đóng) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) cũng đã tỏ tình và trao nụ hôn.

Theo đó, Giám đốc Kang Tae Moo vì muốn theo đuổi Shin Ha Ri nên đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử với bạn bè. Sau khi về, anh thổ lộ: "Tôi là người ghét lãng phí thời gian, sao tôi lại dành cả cuối tuần để giả làm bạn trai cô. Cô không biết thật sao".

Khi bị giám đốc bày tỏ tình yêu, Shin Ha Ri sợ hãi và trốn tránh. Sau đó, Kang Tae Moo khẳng định tình cảm của mình một lần nữa: "Cô từ chối, tôi sẽ lại tỏ tình, tôi tỏ tình mãi, cho đến khi cô thích tôi". Tập phim kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của hai nhân vật.

Kang Tae Moo đóng giả làm bạn trai Shin Ha Ri. Sau đó Giám đốc Kang đã tỏ tình với Shin Ha Ri.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn của đài SBS, nữ diễn viên Kim Se Jeong chia sẻ bộ phim có những cảnh quay "sến", sáo rỗng mang tính khuôn mẫu xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình khác. Tuy nhiên, cách phát triển tình tiết hài hước hơn là điểm nhấn giúp Hẹn hò chốn công sở vẫn giữ được sức hút.

Kim Se Jeong cũng giải thích cảnh chạm môi khi bị ngã của hai diễn viên chính trong tập 2.

"Cảnh chạm môi lần đầu được chiếu trong tập 2, nhưng chúng tôi quay khi mới gặp nhau, cả hai còn nhiều ngượng ngùng. Mọi người có thể đánh giá nụ hôn này sến, nhưng nếu chúng tôi bị ngã như vậy trong đời thực, chúng tôi sẽ chảy máu cam và sưng môi, chứ không có chút lãng mạn nào".

Theo Naver, nguyên nhân giúp bộ phim đạt được thành công là cách làm mới những tình tiết cũ. Thực tế, mô-típ hoàng tử - lọ lem, giám đốc - nhân viên đã không còn mới, song nhà sản xuất đã xây dựng những tình huống hài hước, giễu nhại những tình tiết lãng mạn cũ.

"Vẫn là tình huống rập khuôn, sáo rỗng trước kia nhưng được tiếp cận theo góc hài hước hơn khiến bộ phim vừa thân thuộc, vừa thú vị", Naver đánh giá.

Theo thống kê của Nielsen Korea tập 7 của bộ phim Hẹn hò chốn công sở vẫn giữ mức rating 10%. Trong tập này, cặp đôi phụ Jin Young Seo (Seol In Ah) và Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) cũng "đốt" cháy màn hình với những phân đoạn nóng bỏng.

Chuyện tình của nàng tiểu thư và chàng thư ký phát triển nhanh và mãnh liệt hơn so với đôi chính. Trong tập 7, sau khi phát sinh quan hệ với Cha Sung Hoon lúc say rượu, Jin Young Seo không nhớ gì. Do đó, cô muốn cả hai "xí xóa", như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Cha Sung Hoon buồn phiền vì anh có tình cảm với Jin Young Seo. Anh nghĩ rằng cô coi thường mình, nhưng sau đó cả hai đã hóa giải hiểu lầm.

Cặp phụ Jin Young Seo và Cha Sung Hoon.

Khán giả đánh giá hai diễn viên có sự tương tác tốt, diễn xuất tinh tế. Người xem cảm nhận được sự thay đổi thú vị trong cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt là vai thư ký Cha Sung Hoon, lạnh lùng trong công việc nhưng nồng nhiệt trong tình yêu.