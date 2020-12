Cảnh hỗn loạn ở nơi thả tên ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc

Sáng 12/12, tên ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc Jo Doo Soon (69 tuổi) được trả tự do sau 12 năm thi hành án. Tại địa điểm Jo xuất hiện, hàng trăm người dân tập trung đông đúc, bày tỏ sự phẫn nộ trước tội ác man rợ của hắn. Theo Korea Times, Jo được các nhân viên quản chế đưa đi bằng xe của chính phủ, khoảng 100 cảnh sát cũng được điều động để đảm bảo an ninh. Ảnh: Kmib.