Cảnh hôn khiến 'Extraordinary Attorney Woo' có rating cao kỷ lục

Sau cảnh hôn giữa cặp diễn viên chính, phim truyền hình "Extraordinary Attorney Woo" có tỷ suất người xem cao kỷ lục.

Theo Soompi, tối 28/7, tập 10 của phim truyền hình Extraordinary Attorney Woo lên sóng, tiếp tục trở thành tác phẩm được nhiều khán giả theo dõi nhất trong cùng khung giờ. Thống kê từ Nielsen Korea, tác phẩm của đạo diễn Yoo In Sik đạt rating trung bình trên toàn quốc là 15,2%, rating real-time (tỷ suất người xem thời gian thực) là 30,54% (cao hơn 1,11% so với tập 9). So với lượng rating ở tập mở màn là 0,9%, Extraordinary Attorney Woo đang đạt tỷ suất người xem kỷ lục và ổn định ở những tập gần đây.

Ngoài ra, bộ phim cũng đạt mức xếp hạng cao nhất đối với lượng khán giả xem phim ở độ tuổi từ 20 đến 49.

Phân cảnh Young Woo chủ động hôn Joon Ho khiến người xem thích thú. Ảnh: ENA.

Bộ phim Insider của đài JTBC kết thúc vào tối cùng ngày với lượng rating ảm đạm. Tác phẩm với sự tham gia của Kang Ha Neul có rating trung bình trên toàn quốc là 3,231%.

Tương tự, tác phẩm truyền hình mới của đài tvN - Adamas - chứng kiến sự sụt giảm rating ở tập 2 với 2,8%.

Như vậy, phim truyền hình Extraordinary Attorney Woo đã bỏ xa các đối thủ khác với lượng rating kỷ lục.

Tập 10 của Extraordinary Attorney Woo trở nên thu hút bởi chuyện tình của Woo Young Woo (Park Eun Bin thủ vai) và Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) có bước tiến mới sau khi nam chính chủ động tỏ tình. Ban đầu Young Woo khá bối rối và bỏ chạy. Nhưng sau đó, cô suy nghĩ và đề nghị cả hai thử hẹn hò, tìm hiểu.

Trong những phân cảnh cuối, Young Woo chủ động hôn Joon Ho khiến người xem phấn khích.

Bộ phim Extraordinary Attorney Woo kể về Woo Young Woo - một luật sư mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), làm việc tại công ty luật lớn. Cô có chỉ số IQ cao là 164, trí nhớ vượt trội và cách suy nghĩ sáng tạo. Tuy nhiên Woo Young Woo có EQ thấp và kỹ năng xã hội kém.

Khi mới lên sóng, rating mở màn của Extraordinary Attorney Woo chỉ đạt 0,9%. Sau 5 tập phim, con số này tăng lên gấp 10 lần, đạt ngưỡng 9,1%. Tập 9 và 10 của bộ phim đều có rating trên 15%. Thành tích của phim cho thấy Extraordinary Attorney Woo đang đi đúng hướng và trở thành một trong những bộ phim thành công nhất Hàn Quốc 2022.