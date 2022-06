Cảnh hôn đồng giới của Selena Gomez

Cara Delevingne cho biết cô không bị khớp khi hôn Selena Gomez vì hai người là bạn thân ngoài đời.

Phần hai phim truyền hình Only Murders In The Building trở lại sóng Hulu từ ngày 28/6. Trong tập hai, cảnh Mabel Mora (Selena Gomez) hôn đồng giới với người yêu mới Alice Banks (Cara Delevingne) khiến khán giả chú ý.

Theo Daily Mail, màn khóa môi nóng bỏng diễn ra sau khi hai nhân vật nói chuyện về chủ đề nghệ thuật. Mora trở về xưởng vẽ và được Banks khuyến khích đập vỡ một tác phẩm nghệ thuật để giải tỏa cảm xúc căng thẳng.

"Em đã ổn hơn", Mora nói sau khi đập vỡ bức tranh. Nhân vật tiến đến hôn người yêu. Đáp lại, Banks thì thầm về nụ hôn kéo dài 8 giây: "Chị cũng thấy ổn hơn".

Selena Gomez và Cara Delevingne hôn nhau trong phim Only Murders In The Building. Ảnh: Daily Mail.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần, Delevingne chia sẻ cô xuất hiện ở Only Murders In The Building là để đại diện cho tiếng nói của cộng đồng LGBTQ+.

"Thành thật mà nói, đây là dự án tuyệt nhất tôi từng đóng. Tôi không muốn Only Murders In The Building khép lại. Được đại diện cho cộng đồng người đồng tính trong phim khiến tôi cảm thấy thích và phấn khích", siêu mẫu Anh chia sẻ.

Delevingne cho biết cô và Gomez hợp tác vui vẻ. Về cơ bản, hai người đã quen biết ngoài đời nên những cảnh diễn xuất tình cảm không khiến họ bị khớp.

Chia sẻ về tình bạn với Delevingne, cựu diễn viên Disney nói trên Entertainment Tonight: "Tôi quen biết cô ấy đã nhiều năm. Làm việc cùng Cara, tôi cảm giác như đang chơi đùa cùng cô bạn thời thơ ấu vậy. Tôi thích điều đó. Cara là người vui vẻ".

Cặp sao nữ có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Ảnh: People.

Only Murders in the Building phát sóng tập đầu vào ngày 31/8/2021, theo chân ba người lạ gồm Steve Martin, Martin Short và Mabel Mora (Selena Gomez). Họ có chung nỗi ám ảnh về tội ác thực sự và đột nhiên thấy mình bị quấn lấy nhau.

Hình tượng nhân vật Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ tỏ ra phù hợp với Gomez. Vai diễn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự thực tế cần thiết cho một phim trinh thám bí ẩn.

Tác phẩm trinh thám pha hài do Steve Martin và John Hoffman sáng tạo đã trở thành series hài mở màn ấn tượng với nhiều lượt xem nhất trong lịch sử đài Hulu. Với thành công này, nhà sản xuất quyết định ghi hình mùa hai.