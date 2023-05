Cảnh hoang hóa tại khu 79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc

Liên quan đến sai phạm của 79 căn biệt thự xây dựng không phép nói trên, cuối năm 2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 3 bị can thường trú tại TP Phú Quốc. Hành vi của các bị can được xác định là lừa đảo bán khu đất do UBND xã Dương Tơ quản lý cho người khác để thực hiện việc xây dựng loạt công trình biệt thự trái phép.