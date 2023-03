Cảnh hoang hóa tại cảng biển quốc tế ở Phú Quốc

Cảng quốc tế An Thới do Nhà nước đầu tư xây dựng với kinh phí 128 tỷ đồng trên khu vực biển thuộc phường An Thới, TP Phú Quốc. Công trình hoàn thành năm 2010, chính thức khai thác năm 2012 với công suất thiết kế 280.000 tấn hàng hóa/năm, 440.000 lượt hành khách/năm. Tại thời điểm được đưa vào khai thác, Cảng quốc tế An Thới là cảng đầu mối tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận tàu biển tải trọng đến 3.000 DWT.