Cảnh giết người trong mưa liên tục lặp lại trong phim Hàn

The Gangster, the Cop and the Devil (Trùm, cớm và ác quỷ): Tác phẩm điện ảnh này xoay quanh cú bắt tay bất đắc dĩ giữa Jang Dong Soo (Ma Dong-seok) - ông trùm một băng đảng tội phạm khét tiếng và Jung Tae Seok (Kim Moo-yul) - viên thanh tra cảnh sát mẫn cán, căm ghét băng đảng đó. Họ hợp tác để cùng nhau tóm gọn tay giết người hàng loạt Kang Kyung-ho (Kim Sung Kyu). Jang Dong Soo từng là mục tiêu tấn công của gã sát nhân. May mắn thoát chết, ông trùm bỗng trở thành nhân chứng duy nhất từng tiếp xúc kẻ thủ ác.