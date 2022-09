Cảnh giác với tội phạm trộm cắp, móc túi dịp lễ 2/9

Cảnh sát khuyến cáo người dân khi về quê hoặc đi chơi dịp nghỉ lễ không nên đăng ảnh lên mạng xã hội để kẻ xấu biết nhà đang vắng chủ.

Dịp lễ 2/9, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày. Đây là thời điểm các khu vui chơi, giải trí thu hút nhiều lượt tham quan. Một bộ phận người dân cũng sẽ tranh thủ kỳ nghỉ lễ để về quê, đi du lịch.

Cảnh sát cho rằng đây là điều kiện để các kẻ xấu lợi dụng chen lấn móc túi, đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Công an nhiều địa bàn ở TP.HCM đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm.

Không đăng ảnh đang đi chơi, du lịch

Theo Công an quận Tân Phú, kẻ trộm có thể sẽ theo dõi các gia đình về quê hoặc đi du lịch để đột nhập vào nhà. Nhà chức trách khuyến cáo các gia đình khi đi chơi xa nên khóa kỹ các ổ khóa cửa, kịp thời thay thế các loại khóa không còn an toàn. Ngoài ra, gia chủ nên nhờ người thân, hàng xóm trông coi nhà cửa; lắp đặt hệ thống camera an ninh để theo dõi thường xuyên.

Khi đi du lịch hoặc về quê, người dân không nên đăng lên mạng xã hội các hình ảnh cho thấy đang vắng nhà. Việc không có người trông coi có thể khiến kẻ xấu nhòm ngó, đột nhập để lấy cắp tài sản.

Ngoài ra, cảnh sát khuyến cáo người dân không cất giữ nhiều tài sản có giá trị trong nhà và két sắt. Mọi người nên chuyển tiền mặt vào tài khoản hoặc gửi ngân hàng để bảo đảm an toàn.

Cẩn thận bị móc túi tại nơi đông người

Công an quận Tân Phú cũng cảnh báo tình trạng kẻ lợi dụng nơi tập trung đông người như khu vui chơi, mua sắm, khu du lịch để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Kẻ trộm thường hoạt động theo nhóm để hỗ trợ cho nhau, tẩu tán tài sản hoặc cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện.

Cảnh sát khuyến cáo người dân khi tới các điểm vui chơi, ăn uống cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi.

Cụ thể, người dân không nên mang theo nhiều tiền và trang sức khi đi chơi; cất giữ điện thoại cẩn thận; không nên để ví tiền ở túi quần sau hoặc 2 bên hông. Khi phát hiện hành vi trộm cắp, người dân cần hô hoán để tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tại nơi không bố trí chỗ trông giữ xe, người dân cần để xe tại những nơi dễ quan sát và tự mình trông coi.

“Nhiều người không có chủ ý trộm cắp nhưng chính vì người dân chủ quan trong việc bảo vệ tài sản nên phát sinh hành vi trộm cắp bộc phát. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tạo điều kiện cho họ thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, khi phát hiện sự việc phạm tội, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý”, Công an quận Tân Phú khuyến cáo.