Cảnh giác thông tin giả về sao chép tài khoản ngân hàng trong 3 giây

Người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin chính thống, không đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hiện nay xuất hiện một số thông tin đang lan truyền trên mạng cảnh báo tình trạng các số điện thoại gọi đến hiện tên Ydk, Npp Service với thông điệp: "Tuyệt đối không được bắt máy. Sau khi bắt máy 3 giây chúng sẽ sao chép toàn bộ danh bạ và tài khoản ngân hàng sẽ mất hết". Đáng lưu ý, một số trang còn chú thích là "do Phòng PA05 cảnh báo".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tin giả. Người dân không lan truyền thông tin trên, đặc biệt đăng tải là lấy thông tin từ "Phòng PA05". Bởi lẽ, hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng, cảnh giác với thông tin từ các nguồn trên mạng xã hội. Người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin chính thống, không đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.