Cảnh giác lừa đảo qua cuộc gọi yêu cầu nộp tiền phạt nguội

Công an tỉnh Sóc Trăng chưa áp dụng hình thức “phạt nguội” những trường hợp phương tiện bị camera an ninh ghi lại hình ảnh vi phạm khi tham gia giao thông.

Tối 15/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của một số người dân ngoài tỉnh với nội dung họ nhận được cuộc gọi yêu cầu “nộp tiền phạt nguội” vào tài khoản cá nhân do người gọi cung cấp. Đây là cuộc gọi lừa đảo vì Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng chưa áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hình ảnh từ camera an ninh ghi lại.

“Các tuyến đường do CSGT cấp tỉnh quản lý tại Sóc Trăng chưa được Bộ Công an gắn camera để ghi hình phạt nguội. Hiện chính quyền TP Sóc Trăng thực hiện đề án đô thị thông minh, nhiều tuyến đường có gắn camera để giám sát các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông”, lãnh đạo Phòng CSGT chia sẻ.

Những trường hợp ôtô vào đường Nguyễn Thị Minh Khai trong giờ cấm gây kẹt xe như thế này sẽ bị Công an TP Sóc Trăng phạt nguội. Ảnh: Việt Tường.

Theo đề án đô thị thông minh của UBND TP Sóc Trăng, những xe vi phạm các lỗi như dừng sai quy định, đi sai làn đường… sẽ được camera ghi lại và báo về hệ thống trung tâm. Dữ liệu của xe vi phạm sẽ được lực lượng chức năng phân tích, truy tìm chủ phương tiện của xe vi phạm để tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm theo quy trình.

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9, những trường hợp xe vi phạm khi tham gia giao thông trên các tuyến đường tại TP Sóc Trăng sẽ được cơ quan chức năng nhắc nhở. Từ ngày 16/9, các trường hợp vi phạm giao thông sẽ được camera ghi lại để thực hiện việc phạt nguội.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện tại cơ quan công an. Cơ quan chức năng tại Sóc Trăng không có thông báo bằng điện thoại để yêu cầu người vi phạm chuyển tiền vào tài khoản như người dân phản ánh trong thời gian qua.