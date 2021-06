Cảnh đời những công nhân bị kẹt lại Bắc Ninh

Anh Vi Văn Đức là người gốc Nghệ An, vợ anh quê Ninh Thuận. Hai người lấy nhau rồi về Bắc Ninh và cùng làm việc trong một nhà máy. Do dịch bệnh, vợ chồng anh không thể đi làm. Anh nói gia đình mình may mắn vì được chủ nhà trọ miễn cho tiền thuê phòng tháng 6 và giúp đỡ anh rất nhiều trong việc mua nhu yếu phẩm.