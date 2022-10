Cảnh đối lập ở hai đám cưới của Kim Yuna và Yoon Jin Yi

Đám cưới của Kim Yuna tổ chức trong khách sạn và có hàng rào che chắn, trong khi hôn lễ của nữ diễn viên Yoon Jin Yi được tổ chức ngoài trời, không bị bó buộc về nghi thức.

Ngày 22/10, tờ Sports Chosun đưa tin hôn lễ của “nữ hoàng trượt băng nghệ thuật” Kim Yuna và nam ca sĩ Ko Woo Rim được tổ chức tại khách sạn Shilla, Seoul. Hôn lễ có sự tham dự của một số người nổi tiếng như Krystal (cựu thành viên nhóm f(x)), MC Shin Dong Yeop, diễn viên Ji Sung.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lực lượng an ninh thậm chí còn dựng hàng rào che chắn xung quanh địa điểm diễn ra hôn lễ. Đám cưới được tổ chức riêng tư và hạn chế khách mời.

Trong ngày trọng đại, Yuna Kim mặc chiếc váy Elie Saab nổi tiếng với thiết kế sang trọng, có thiết kế cầu kỳ ở ngực giúp tôn vẻ quyến rũ, thanh lịch. Các thành viên của nhóm Forestella đã hát chúc mừng cô dâu, chú rể.

Kim Yuna và Ko Goo Rim trong hôn lễ. Buổi tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí che chắn bằng hàng rào. Ảnh: Sports Chosun, Ten Asia.

Kim Yuna sinh năm 1990. Cô giành huy chương vàng môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Mùa đông ở Vancouver và huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa đông Olympic ở Sochi, năm 2014. Cô được truyền thông và công chúng Hàn Quốc gọi là “nữ hoàng trượt băng nghệ thuật”.

Chồng của Kim Yuna kém cô 5 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Đại học Quốc gia Seoul, anh giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc của JTBC Phantom Singer 2 và hiện là thành viên của nhóm nhạc Forestella.

Cũng trong ngày 22/10, Osen đăng hình ảnh chụp hôn lễ của Yoon Jin Yi và chồng doanh nhân. Hai người tổ chức đám cưới nhỏ, riêng tư tại Seoul. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời. Yoon Jin Yi chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè tới dự ngày vui.

Nữ diễn viên Yoon Jin Yi tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Ảnh: Osen.

Osen cho biết hôn lễ của diễn viên Phẩm chất quý ông diễn ra tại không gian thoáng đãng, không bị bó buộc về mặt hình thức. Họ đã tổ chức lễ cưới ấm cúng và nhận lời chúc mừng từ những người thân yêu.

Yoon Jin Yi sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa Nghệ thuật Điện ảnh của Đại học Sejong. Cô ra mắt trong tác phẩm A Gentleman's Dignity - Phẩm chất quý ông chiếu trên đài SBS năm 2012. Đây cũng là bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Yoo Jin Yi. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như Discovery of Romance, Everything in Family, It's Okay, That's Love, My Only One và gần đây là Gentleman and Lady.