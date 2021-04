Cảnh dơi bay thắng giải ảnh động vật có vú đẹp nhất năm 2021

"Mammal Photographer of the Year award 2021" (tạm dịch: Giải thưởng ảnh động vật có vú đẹp nhất năm 2021) là cuộc thi do tổ chức cứu trợ động vật hoang dã Saving Britain's Wildlife tổ chức. Chủ đề năm nay là: Động vật có vú trong thời gian phong tỏa. "Giám khảo muốn nhìn thấy những bức hình mang tính khoảnh khắc hơn dàn dựng. Đó có thể là con cáo bên ngoài cửa sổ, con chuột trong nhà kho... Chúng tôi thích xem những hình ảnh như vậy", đại diện ban tổ chức nói về mục tiêu của cuộc thi.