Cảnh đẹp xứ Huế, Đà Lạt trong phim về Trịnh Công Sơn

Nhà thờ Phủ Cam (tên đầy đủ là Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam) tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh. Khoảng thế kỷ 17, Phủ Cam nằm ven bờ sông đào An Cựu là nơi ở dành cho con trai của các chúa Nguyễn. Đến thời Nguyễn, đây vẫn là nơi được nhiều hoàng thân triều Nguyễn lựa chọn để xây dựng phủ đệ. Lịch sử hình thành nhà thờ này bắt đầu từ những năm 1682, dưới thời các chúa Nguyễn với xuất phát điểm là ngôi nhà nguyện tranh tre do linh mục Langlois dựng nên. Nhà thờ trải qua nhiều lần xây dựng, thay đổi về kiến trúc. Diện mạo hiện tại được tu sửa dựa trên công trình do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Đây là địa điểm quen thuộc với khách du lịch trong và ngoài nước khi đến xứ Huế. Ảnh: iamkoo5.