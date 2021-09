Cảnh đáp máy bay đáng giá 80.000 USD

Nhà làm phim Patrick Willems đưa khán giả khám phá câu chuyện đằng sau cảnh đáp máy bay đắt đỏ và độc đáo nhất lịch sử điện ảnh trong “The Bonfire of the Vanities”.

Bonfire of the Vanities (1990) do Brian De Palma đạo diễn, với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi như Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith và Morgan Freeman. Phim tiêu tốn 47 triệu USD chi phí sản xuất nhưng chỉ thu về 15 triệu USD , gây tổn thất kinh tế lớn cho Warner Bros.

ScreenRant đưa tin mới đây, trong một video phân tích trên kênh YouTube cá nhân, nhà làm phim Patrick Willems đã dẫn dắt khán giả khám phá chuyện hậu trường cảnh phim đắt đỏ nhất Bonfire of the Vanities. Dù chỉ dài 10 giây và không hề sử dụng hiệu ứng đặc biệt, cảnh máy bay hạ cánh trên phim lại tốn đến 80.000 USD để thực hiện.

Cảnh phim tốn đến 80.000 USD để thực hiện. Ảnh: Warner Bros.

Willems chỉ ra trong cảnh phim, ống kính máy quay đã bắt trọn một hiệu ứng thị giác độc đáo. Đối tượng chính trong cảnh phim là chiếc máy bay siêu thanh Concorde đắt đỏ đang hạ cánh xuống sân bay JFK tại Queens (Mỹ). Phía sau chiếc máy bay, khung cảnh thành phố hiện ra trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng.

Ánh sáng cuối ngày khiến tòa nhà Empire State đồ sộ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn khán giả. Đây là hiện tượng chỉ quan sát được duy nhất một lần mỗi năm, mỗi lần chỉ kéo dài 30 giây.

Năm 1991, Julie Salamon từng xuất bản cuốn The Devil's Candy: The Bonfire of the Vanities Goes to Hollywood thuật lại những câu chuyện hậu trường tai tiếng xoay quanh tác phẩm. Cuốn sách thuật lại suy nghĩ của đạo diễn Brian De Palma về cảnh quay: “Ngày thêm cảnh hạ cánh máy bay vào một tác phẩm khác của mình cũng sẽ là ngày anh ấy giải nghệ”.

Trên phim trường, phó đạo diễn Eric Schwab của Bonfire of the Vanities đã dồn nhiều tâm huyết để thực hiện cảnh hạ cánh máy bay trứ danh. Cảnh phim ấn tượng đến mức De Palma lập tức đưa nó vào bản phim cuối.