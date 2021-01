Cảnh cuối của Chris Pine trong 'Wonder Woman 1984'

Nam diễn Chris Pine chia sẻ về hậu trường cảnh quay Steve Trevor chia tay Wonder Woman.

Trong Wonder Woman 1984, nhân vật Steve Trevor của Chris Pine gây bất ngờ khi đột ngột trở về từ cõi chết, nối lại chuyện tình dang dở với Diana Prince (Gal Gadot). Cuối Wonder Woman (2017), Trevor đã hi sinh khi chiếc máy bay chở anh nổ tung trên bầu trời.

Nhờ sức mạnh của viên đá ước, Diana Prince đã mang Steve Trevor quay trở lại nước Mỹ thập niên 1980. Nhưng cái giá phải trả để biến điều ước trở thành sự thực là Diana dần mất đi sức mạnh.

Khi Washington chìm trong hỗn loạn, Steve đã thuyết phục Diana từ bỏ điều ước để lấy lại sức mạnh và cứu thế giới. Nhưng điều này đồng nghĩa cả hai lại tiếp tục cách biệt âm dương.

Trong cả hai phần phim, Steve Trevor luôn đóng vai người bạn đồng hành tận tụy của Wonder Woman. Ảnh: Warner Bros.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Collider, Chris Pine đã chia sẻ về việc ghi hình cảnh chia tay đầy quyến luyến. Nam diễn viên cho biết đó là một trải nghiệm khó khăn và đầy cảm xúc đối với anh cũng như bạn diễn Gal Gadot.

“Đó là một cảnh phim thực sự khó, đặc biệt khi bạn còn rất nhiều pha hành động khác phải thực hiện trong ngày. Và chắc chắn cảnh quay cũng đầy cảm xúc với cô ấy (Gal Gadot).

Đạo diễn Patty Jenkins rất tâm lý. Chị cho chúng tôi đủ thời gian và không gian để nghiền ngẫm cảnh quay, hiểu nó trọn vẹn, khiến nó trở thành duy nhất. Sau đó, chính chị là người đẩy các diễn viên tới tận cùng cảm xúc, tuyệt đối không chấp nhận một kết quả nửa vời”, Chris Pine nói.

Tài tử cũng dành lời cảm ơn tới Gal Gadot vì đã hoàn toàn mở lòng trong cảnh phim và đạo diễn Patty Jenkins bởi sự tỉ mỉ tới từng chi tiết. Theo anh, cảnh phim thành công là nhờ những cống hiến của họ.

Được phát hành tại các thị trường quốc tế từ trung tuần tháng 12 và Bắc Mỹ từ 25/12/2020, Wonder Woman 1984 hiện đạt mức doanh thu toàn cầu xấp xỉ 120 triệu USD .

Bộ phim bom tấn của Warner Bros. được phát hành đồng thời tại rạp và trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max. Tuy nhiên, theo Deadline, những ngày qua, người dùng HBO Max phàn nàn dịch vụ thường xuyên trục trặc khiến họ gặp khó khăn khi theo dõi tác phẩm.