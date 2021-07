Cảnh cãi nhau dài 90 phút trong phim

Cảnh tranh luận, cãi vã của vợ chồng Shin Yoo Shin và Sa Pi Young kéo dài hết thời lượng 90 phút trong tập 12 của bộ phim "Love (ft. Marriage and Divorce) 2".

Osen, Insight và nhiều báo Hàn đưa tin bộ phim Love (ft. Marriage and Divorce) 2 đứng đầu tỷ suất người xem trong tất cả chương trình cùng khung giờ ngày chủ nhật, dù tập 12 chỉ có đúng một cảnh tranh cãi giữa Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon đóng) và Sa Pi Young (Park Joo Mi đóng). Tập phim trên thuộc hàng xưa nay chưa từng có trong phim Hàn.

Cảnh phim vô tiền khoáng hậu

Không chỉ người xem, các tờ báo đưa lại thông tin về tập 12 Love (ft. Marriage and Divorce) 2 cũng tỏ ra bất ngờ khi liên tục nhấn mạnh rằng cả tập phim chỉ có cảnh tranh luận của Shin Yoo Shin và Sa Pi Young. "Cuộc tranh cãi kéo dài một tập phim dài 90 phút", tờ Insight viết.

Tập phim "có một không hai" bắt đầu khi Sa Pi Young phát hiện ra rằng chồng cô - Shin Yoo shin - đã lừa dối cô từ lâu. Sau khi biết chồng ngoại tình, Sa Pi Young đã gặp anh để yêu cầu ly hôn, trong khi đó, Shin Yoo Shin lại mong vợ tha thứ và quay lại với cuộc sống hôn nhân. Shin liên tục hỏi: "Em ly hôn vì ai? Em nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc khi ly hôn sao?".

Sa Pi Young (Park Joo Mi đóng) yêu cầu ly hôn sau khi phát hiện Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon đóng) ngoại tình với cô gái trẻ hơn 16 tuổi. Ảnh: Naver.

"Anh có thấy người chết sống lại bao giờ chưa? Nếu mẹ tôi sống lại, tôi sẽ không làm gì nữa", Sa Pi Young tuyên bố sau khi Shin Yoo Shin năn nỉ cô đừng ly hôn.

Đáp lời cô, Shin Yoo Shin tiếp tục bào chữa: "Trong suốt 13 năm qua, anh không phạm sai lầm lớn nào và anh xin thề với trời về điều ấy. Hãy tha thứ cho anh". Tuy nhiên, Sa Pi Young chỉ khẳng định cô không muốn nhìn mặt và cũng không muốn nghe thấy giọng nói của chồng.

Trong quá trình tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân, Shin Yoo Shin đã tiết lộ lý do anh ngoại tình. "Anh ta tìm ra một lý do để hợp lý hóa mối tình nực cười của mình", tờ Osen nhận xét.

"Con người không phải chỉ là sinh vật sống theo nghĩa đen sao, vậy nên đã có lúc trái tim anh rung động và cũng chỉ một khoảng thời gian ấy thôi", đồng thời tuyên bố sẽ viết cam kết, thậm chí huyết thư để Sa Pi Young tin lời mình. Để tìm cách níu kéo vợ, Shin Yoo Shin đề nghị anh sẽ giao toàn bộ tài sản cho cô, chỉ cần không ly hôn là được.

Shin Yoo Shin thậm chí bào chữa rằng anh đã cố gắng kết thúc mối quan hệ vụng trộm với Ami (Song Ji In đóng), nhưng có nhiều vấn đề rắc rối đã xảy ra. Anh viện nhiều lý do, đưa ra không ít ví dụ và lập luận vô nghĩa và nhắc tới cả Khổng Tử và Nữ hoàng Elizabeth để cứu vãn mối quan hệ hôn nhân.

Cuối cùng, khi xác định không thể thuyết phục được vợ, Shin Yoo Shin khiến cô đau đớn và phẫn nộ khi nói: "Cô định khiến con gái tôi phải sống trong nỗi uất hận vì có người mẹ từng ly hôn, như cô đã sống, hay sao?".

Shin Yoo Shin dùng con gái để ép Sa Pi Young không được ly hôn. Ảnh: Naver.

Rating tiếp tục tăng cao

Cuối cùng, sau gần 90 phút tranh cãi, Shin Yoo Shin đã chấp nhận ly hôn. Người đàn ông đề nghị vợ nhân tiền trợ cấp, và cho anh gặp mặt cô ăn tối một lần cuối trước khi "đường ai nấy đi".

Khán giả Hàn Quốc cho rằng tập phim mới nhất của Love (ft. Marriage and Divorce) 2 tựa như một vở kịch sân khấu, nơi chỉ có hai người độc diễn, từ đó cho thấy góc nhìn tương phản về hôn nhân và tình yêu, cũng như phô bày những lời nói dối, ăn năn muộn màng và bào chữa.

Kỹ năng diễn xuất của Park Joo Mi và Lee Tae Gon nhận được đánh giá cao, khi hai người có thể "cân" được thời lượng 90 phút của một tập phim mà không cần có sự xuất hiện của bất kỳ nhân vật hay tình huống nào khác. Thậm chí, rating tập phim liên tục tăng cao trong suốt thời lượng chiếu, thay vì sụt giảm vì gây nhàm chán vì chỉ có hai nhân vật độc diễn.

Theo Nielsen Korea, tập 12 đạt mức rating 12,5% trên toàn quốc, ở khu vực đô thị và thủ đô Seoul có nhỉnh hơn một chút. Mốc rating 12,5% thực tế vẫn thấp hơn rating của tập 11 là 13,1%, nhưng mức rating trên được đánh giá là quá tốt cho một tập phim "vô tiền khoáng hậu" như trên.

Tuy nhiên, tập phim hay cụ thể là tình huống tranh cãi về hôn nhân và tình yêu của hai diễn viên, cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng kịch bản phim được xây dựng một cách đột phá và độc đáo, dám dựng một tập phim chỉ có cảnh đối diễn gay gắt giữa một cặp vợ chồng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng phim khiến người xem khó chịu, thậm chí ngột ngạt, lạnh sống lưng.

Kỹ năng diễn xuất của Park Joo Mi nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Naver.

"Lời thoại quá khắc nghiệt", "Tôi ghét việc Shin Yoo Shin có thể mặt dày mà tự hợp lý hóa vụ ngoại tình của mình. Thật khó chịu", "Hai diễn viên có thể ghi nhớ tất cả lượng lời thoại trong 90 phút, quá giỏi", "Phải chăng chỉ được quay cảnh hai người vì có quy định giãn cách xã hội sau khi Covid-19 bùng phát một lần nữa"... là những bình luận của khán giả Hàn Quốc về tập mới nhất của Love (ft. Marriage and Divorce) 2.

Hiện, tác phẩm Love (ft. Marriage and Divorce) 2 vẫn đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả và có rating tăng dần qua từng tập phim. Bộ phim do TV Chosun - một đơn vị nhỏ và kém danh tiếng - đầu tư sản xuất, nội dung kể về câu chuyện của nhóm 3 người phụ nữ bị chồng "cắm sừng", khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. So với phần 1, phần 2 của phim được đánh giá có nội dung tốt và thu hút hơn.