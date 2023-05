Cảnh báo về ma túy 'Socola bay'

Công an TP.HCM vừa phát đi thông tin cảnh báo về loại ma túy mới có tên gọi “Socola bay” đang nhắm vào giới trẻ, gây những hệ lụy khôn lường về sức khỏe.

Các chất trong “Socola bay” được xác định thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có số thứ tự từ 179 đến 184 trong danh mục II C và bị cấm tại các quốc gia trên thế giới. Loại ma túy này đang được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội có hàng nghìn thành viên.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tự trang bị kiến thức để nhận biết dấu hiệu bất thường gặp ở người sử dụng ma túy để ngăn chặn, khuyên răn những người xung quanh không tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc.

Thông tin cảnh báo của công an về loại ma túy “Socola bay”.

Công an cũng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, quản lý con em, kịp thời phát hiện những dấu hiệu thay đổi bất thường như tụ tập với bạn bè sống buông thả, chơi với người nghiện ma túy… để có biện pháp động viên, ngăn chặn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho chính quyền và công an gần nhất.

Liên quan tội phạm ma túy, sau một năm theo dõi, mới đây Công an TP.HCM thông tin vừa chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục kg ma túy, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt đối tượng để điều tra.

Tháng 9/2022, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM lập chuyên án, phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Trần Kim Loan (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và những người liên quan thực hiện. Loan liên hệ với Trương Ngọc Mai (26 tuổi, ngụ quận 1) để đặt mua ma túy.

Ngoài nguồn “hàng” này, công an phát hiện Loan nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Quốc đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an xác lập chuyên án và phối hợp Công an quận Tân Bình, Công an quận Tân Phú đấu tranh.

Ngày 13/9/2022, Phòng PC04 phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Quốc và 6 người liên quan, thu giữ 56,5 kg ma túy, 39 bánh heroin. Vụ án này được Phòng PC04 chuyển giao cho Cục C04 thụ lý, điều tra.

Tiếp tục đấu tranh với các nghi phạm còn lại, Phòng PC04 phát hiện Mai nhận lượng lớn ma túy từ Campuchia về để chuẩn bị tiêu thụ. Ngày 16/9/2022, Phòng PC04 triển khai nhiều tổ công tác phối hợp nhiều đơn vị liên quan bắt giữ, khám xét nơi ở của nhiều đối tượng, thu giữ khoảng 95 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, Phòng PC04 bắt giữ Nguyễn Vũ Khải Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định), Chu Bá Chung (tên gọi khác Long, 39 tuổi, quốc tịch Canada) và mời làm việc một số đối tượng khác có liên quan.

Chung khai đầu năm 2019, thua bạc tại Campuchia và nợ tiền của người đàn ông chưa rõ lai lịch. Do không có khả năng chi trả, người đàn ông này đề nghị Chung nhận, giao ma túy cho khách hàng ở TP.HCM với tiền công 100- 200 USD /tuần và Chung đồng ý.

Sau đó, Chung thuê Mai làm nhiệm vụ nhận, cất giữ và giao ma túy cho khách với tiền công 5-10 triệu đồng/tuần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai, Loan, Chung và 2 người khác về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.