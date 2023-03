Cảnh báo về cần cẩu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất trên khắp nước Mỹ

Các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng thiết bị do Trung Quốc sản xuất và đang hoạt động tại các cảng của Mỹ có thể là công cụ giám sát hoặc phá hoại.

Cảng Baltimore của Mỹ sử dụng các cần cầu hàng không lồ do ZPMC của Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về rủi ro an ninh từ cần cẩu hàng khổng lồ do Trung Quốc sản xuất đang hoạt động tại các cảng của Mỹ trên khắp đất nước, bao gồm một số cảng được quân đội sử dụng, Wall Street Journal đưa tin hôm 5/3.

Một số quan chức an ninh quốc gia và Lầu Năm Góc đã so sánh cần cẩu hàng từ tàu vào bờ do nhà sản xuất ZPMC (có trụ sở tại Trung Quốc) chế tạo với "con ngựa thành Troy".

Họ nghi ngờ chúng chứa cảm biến tinh vi có thể theo dõi nguồn gốc cũng như điểm đến của các thùng chứa hàng, giúp Trung Quốc nắm bắt thông tin về vật liệu được vận chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới.

Bill Evanina, cựu quan chức phản gián hàng đầu của Mỹ, nói rằng cần cẩu cũng có thể cung cấp quyền truy cập từ xa cho những ai đang tìm cách làm gián đoạn dòng hàng hóa.

“Cần cẩu có thể là ‘Huawei’ mới”, ông Evanina nói, đề cập đến gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies, công ty mà cảnh Mỹ cảnh báo có một số thiết bị có thể được sử dụng để giám sát Mỹ.

“Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp và sự giả dạng của hoạt động thu thập thông tin tình báo bí mật”, ông nói.

Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gọi những lo ngại của Mỹ về cần cẩu hàng là một nỗ lực “hoang tưởng” nhằm cản trở hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

Mỗi nghi ngờ đối với cần cẩu hàng xuất xứ Trung Quốc theo sau căng thẳng gần đây về khinh khí cầu tầm cao - bị nghi ngờ là công cụ gián điệp của Trung Quốc, ngoài các công cụ thu thập thông tin tình báo thông thường là gián điệp và vệ tinh.

Trong những năm gần đây, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã chỉ ra một loạt thiết bị được sản xuất tại Trung Quốc có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoặc gây gián đoạn ở Mỹ, bao gồm hệ thống soi chiếu hành lý và máy biến thế điện, cũng như những lo ngại lớn hơn về việc Trung Quốc ngày càng kiểm soát các cảng trên toàn thế giới thông qua những khoản đầu tư chiến lược.

Trung Quốc sản xuất gần như tất cả container vận chuyển mới trên thế giới và kiểm soát dịch vụ dữ liệu vận chuyển.