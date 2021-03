Cảnh báo tình trạng mạo danh cảnh sát PCCC để lừa tiền

Những kẻ mạo danh cảnh sát PCCC gọi điện cho người dân, yêu cầu họ mua sách, tài liệu và chuyển tiền đăng ký tham gia lớp tập huấn.

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, vừa ra thông báo về tình trạng mạo danh cơ quan công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn để lừa đảo.

Theo công an, gần đây, cơ quan chức năng nhận trình báo của một số cơ quan, đơn vị và người dân về việc bị một người tự xưng là cán bộ cảnh sát PCCC thuộc công an TP, công an thị xã gọi điện tới.

Người này đặt vấn đề bán sách, tài liệu liên quan đến công tác tập huấn nghiệp vụ PCCC, cứu hộ cứu nạn và yêu cầu người dân chuyển tiền để đăng ký tham gia lớp tập huấn.

Qua xác minh, công an sở tại cho biết số điện thoại trên đều là SIM rác, không chính chủ. Công an thị xã Sơn Tây cũng xác nhận đơn vị không cử bất kỳ cán bộ nào liên hệ qua điện thoại để yêu cầu người dân, tổ chức mua sách, tài liệu, phương tiện PCCC hay đóng tiền để đăng ký tập huấn.

Nhà chức trách cho biết những kẻ mạo danh thường chọn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cá nhân chưa am hiểu về pháp luật, dễ bị mắc bẫy để lừa đảo. Những chiêu trò của kẻ lừa đảo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và lòng tin của người dân vào lực lượng công an.