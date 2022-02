Cảnh báo tình trạng lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội

Một tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết kêu gọi ủng hộ cho 2 bố con bị ung thư máu và bỏng nặng. Công an Thanh Hóa khẳng định trên địa bàn không có hoàn cảnh này.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo bằng cách kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội.

Theo đó, gần đây, Công an huyện Hà Trung và Công an TP Thanh Hóa phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Phương Nga" liên tục đăng tải bài viết trên nhiều hội nhóm để kêu gọi ủng hộ.

Tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Phương Nga" thường xuyên có bài viết kêu gọi từ thiện để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Trường hợp được kêu gọi là bố đơn thân bị ung thư máu tên Đỗ Minh Hậu và con gái 19 tháng tuổi Đỗ Diệu Linh bị bỏng nặng, sống tại xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Một số người đã tin tưởng và chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản ngân hàng được đăng kèm trong bài viết.

Tuy nhiên, Công an xã Hà Long khẳng định địa phương không có trường hợp công dân như trong bài viết nêu trên.

Đại úy Nguyễn Văn Dương, Trưởng công an xã Hà Long, cho biết đơn vị đã phối hợp với cán bộ tư pháp xã kiểm tra dữ liệu về hộ tịch thì cũng không có trường hợp cháu Đỗ Diệu Linh đăng ký khai sinh trên địa bàn xã.

"Chúng tôi rà soát danh sách các gia đình chính sách trên địa bàn và kết quả không có trường hợp nào như trang mạng xã hội phản ánh. Công an xã cũng rà soát 9/9 thôn và cho kết quả tương tự", đại úy Dương nói.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung và Công an TP Thanh Hóa đang xác minh, điều tra làm rõ hành vi của người có hành vi lừa đảo nêu trên để xử lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội.

Người dân cần yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện - nơi người cần giúp đỡ sinh sống hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, công dân cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.