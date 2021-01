Cảnh báo sau một năm Covid-19

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 quyết liệt là tấm chắn bảo vệ chúng ta trước khi vaccine được phân phối tới các quốc gia.

Những ngày này năm 2020, các ca Covid-19 mới đầu tiên được khai báo. Một năm sau, từ vài vụ lẻ tẻ, nó đã biến thành đại dịch toàn cầu. Một số châu lục gần như bị “nuốt chửng”, éo le thay đó là những nơi tiên tiến nhất, giàu có nhất. Một dòng virus SARS-CoV-2 mới đột biến đang bùng nổ ở Anh và giờ đã bắt đầu xuất hiện tại Mỹ với đe dọa lây lan cao độ.

Tất nhiên, chúng ta cũng đã có vaccine chống trả. Tuy nhiên, độ bao phủ của vaccine không đồng đều cho mọi quốc gia, như những món hàng khác, nhất là vật dụng thiết yếu. Một ví dụ dễ hiểu, trong địa cầu này, một thế kỷ sau khi sản xuất xe hơi bước vào mô hình dây chuyền của Henry Ford, nó cũng chưa được phổ biến đồng đều, cho dù máy bay đã bao phủ tương đối đồng đều với hàng không giá rẻ.

Bởi vậy, chúng ta hãy bình tĩnh khi thấy không phải nước nào cũng bình đẳng trong thị trường vaccine chống Covid-19. Bình tĩnh để tăng cường phòng chống theo kiểu “cổ điển” khi chưa có vaccine. Cơ bản của nó là biện pháp che chắn, sàng lọc. Không thể thiếu là đeo khẩu trang và đo nhiệt độ kiểm soát đúng cách.

Chúng ta cần phòng dịch đúng cách, ngay cả trong việc đo thân nhiệt. Ảnh: Y Kiện.

Yêu cầu đúng cách này quyết định tính hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, che chắn thụ động khi chưa có đủ điều kiện tiếp cận vaccine. Chúng ta không thể đeo khẩu trang cho có và việc đo thân nhiệt cũng vậy. Đơn giản là 36, 37 độ C là 37 chứ không thể nào là 39, 40 độ C. Khoảng 2-3 độ C đó có khi là lằn ranh mà nếu vượt qua sẽ khiến chúng ta không hay biết, không chẩn đoán, không trị liệu. Hay thậm chí, nó có thể sẽ dẫn tới tử vong.

Song, trong thực tế, rất nhiều kết quả đo thân nhiệt cho số liệu với khoảng cách 1,5-2 độ C hoặc hơn bằng những máy đo điện tử ở trán. Thường kết quả của những trường hợp này là 36 hay hơn 35 độ C, cho qua.

Chúng ta may mắn là sự lây lan chưa bùng phát mạnh do những hàng rào phòng thủ khác rất hữu hiệu. Thế nhưng, một khi các hàng rào phòng thủ bị phá bỏ bởi những đường mòn, lối mở, làm sao chúng ta sàng lọc được những ai đang sốt.

Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu tại các bênh viện cách đo thân nhiệt lại khi gặp những trường hợp có kết quả là 37 độ C hoặc hơn. Họ cần được mời vào đo lại bằng máy thủ công bởi các nhân viên y tế đã trang bị bảo vệ, che chắn kỹ càng. Điều đó giúp chúng ta không để "lọt lưới" bất kỳ bệnh nhân nào vì các kết quả đo không chính xác. Chỉ cần chúng ta kỹ hơn một chút sẽ tránh được tổn thất không đáng có.