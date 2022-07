Cảnh báo nhiều trẻ em mắc đậu mùa khỉ

Tại một số nước, tình trạng trẻ em và những người không quan hệ tình dục mắc đậu mùa khỉ đang gia tăng. Điều này khiến các chuyên gia lo lắng dịch có thể bùng phát mạnh hơn nữa.

Trong bản cập nhật mới về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận thấy một số ít trường hợp bệnh nhân là trẻ em và người không quan hệ tình dục.

Theo tiến sĩ Hans Kluge, Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, các ca bệnh này bị lây nhiễm do tiếp xúc với những thành viên mắc bệnh trong gia đình. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực để kiềm chế tình trạng này.

TS Kluge lưu ý những con số sơ bộ cho thấy đàn ông quan hệ tình dục đồng giới chiếm phần lớn các trường hợp. Trong báo cáo của WHO, hầu hết ca mắc đều là người 21-40 tuổi với 99% là nam giới có quan hệ tình dục đồng tính. Tuy nhiên, một số lượng nhỏ người bệnh là thành viên trong gia đình, những người tiếp xúc khác giới và những người không quan hệ tình dục, cũng như trẻ em.

Phần lớn bệnh nhân có biểu hiện phát ban và khoảng 3/4 báo cáo các triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, ớn lạnh, đau họng hoặc đau đầu.

Theo Bloomberg, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã lên kế hoạch mở rộng vaccine đậu mùa khỉ cho trẻ em nếu cần. Vaccine Jynneos của Bavarian Nordic A/S hiện chỉ được phép sử dụng cho người lớn và được coi là an toàn hơn so với vaccine đậu mùa ACAM2000 của Emergent BioSolutions Inc.

Giám đốc sự cố của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), tiến sĩ Sophia Makki, kêu gọi tất cả người tham dự các sự kiện cho cộng đồng LGBT+ nên cảnh giác và kiểm tra xem có vết phát ban, nốt phồng rộp nào không.

Trong một báo cáo dữ liệu được công bố vào tuần trước, UKHSA cho biết tính đến ngày 30/6, Vương Quốc Anh đã ghi nhận ít nhất 1.235 trường hợp. Với sự gia tăng ca mắc ở Mỹ và 31 quốc gia trong khu vực châu Âu, nỗi lo của các nhóm dân số khác cũng tăng lên.

Theo CDC, toàn cầu đã ghi nhận gần 6.000 người mắc đậu mùa khỉ. Một người đã tử vong. Gần 50% ca mắc là lây nhiễm trong cộng đồng.

TS Kluge khẳng định chúng ta không được tự mãn. Bởi "đợt bùng phát này cần được xác định cẩn trọng để không tạo thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu".

WHO yêu cầu các quốc gia phải nhanh chóng mở rộng quy mô giám sát bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm xét nghiệm, nâng cao năng lực xét nghiệm.

Trước đó, ngày 27/6, Pháp phát hiện trẻ đầu tiên trên thế giới mắc đậu mùa khỉ. Bệnh nhi là bé trai, đang học tiểu học trong vùng Ile-de-France. Cậu bé được cách ly, chăm sóc và không có dấu hiệu nghiêm trọng.