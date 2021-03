Cảnh báo nguy cơ gia súc đói, chết trên 20 tàu kẹt ở kênh đào Suez

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, ít nhất 20 tàu chờ tại kênh Suez đang chở gia súc. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng của động vật nếu tắc nghẽn tại kênh Suez kéo dài.

Dữ liệu của trang web theo dõi giao thông biển Marine Traffic cho thấy 11 tàu chở gia súc đang bị chậm trễ, trong khi một tổ chức phi chính phủ đã xác định được nhiều tàu chở gia súc khác, nâng tổng số được xác định cho đến nay lên 20 chiếc, theo Guardian.

Hiện tại, tình trạng của gia súc chưa có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc giải phóng tàu Ever Given và khơi thông kênh đào có thể mất đến vài tuần do nó quá lớn. Các tàu xung quanh có thể phải rời đi và tìm những tuyến đường thay thế dài hơn.

Các tàu có thể tiếp thức ăn cho động vật tại cảng Said và Suez gần đó nếu nguồn cung gần hết. Tuy nhiên, quá trình này có thể không đơn giản vì có rất nhiều tàu cũng neo tạm tại các cảng này để chờ đợi.

Tàu Ever Given khổng lồ chắn ngang kênh đào Suez, gây cản trở cho giao thương thế giới. Ảnh: CNES.

Gerit Weidinger, điều phối viên tại khu vực Liên minh châu Âu của tổ chức phi chính phủ Animals International, cho biết cô lo ngại nếu cuộc khủng hoảng kéo dài, phúc lợi của động vật có thể trở thành một vấn đề lớn.

“Tôi lo nhất là động vật sẽ cạn thức ăn và nước uống. Chúng bị mắc kẹt trên tàu và không thể dỡ ra nơi khác vì thủ tục giấy tờ. Chúng sẽ có nguy cơ bị đói, mất nước, bị thương, không thể nằm do chất thải tích tụ. Thủy thủ đoàn cũng không thể xử lý xác động vật chết. Về cơ bản, đó là một quả bom hẹn giờ cho cả động vật và thủy thủ đoàn và bất cứ người nào liên quan”, cô nói.

Con tàu Ever Given nặng 220.000 tấn vắt ngang kênh đào Suez từ hôm 23/3, khiến kênh giao thương huyết mạch này bị chặn đứng lâu nhất trong vòng nhiều thập kỷ. Ước tính khoảng 200 tàu không thể giao thông qua kênh. Nhiều tàu đang trên đường đến phải chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo vọng phía nam châu Phi.