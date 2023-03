Cảnh báo ngộ độc sau vụ 14 học sinh nhập viện do ăn quả ngô đồng

Ngày 27/3, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, phòng y tế và trung tâm y tế các huyện, thành phố, cùng các phòng GD&ĐT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn các loại cây, hoa, quả có khả năng gây độc.

Hôm 23/3, 14 học sinh trường THCS Quang Trung (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) có triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quả cây ngô đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với gia đình chuyển các em đến cơ sở y tế để điều trị. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân dẫn đến ngộ độc ở các học sinh.

Hiện 14 học sinh nói trên đã bình phục và đi học trở lại bình thường.

Để tránh tái diễn tình trạng này, Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo các trường học rà soát, thu gom, xử lý ngay các quả còn sót trên cây ngô đồng.

Các đơn vị giáo dục cần loại bỏ các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường.

Riêng đối với các cây cổ thụ hiện có ở sân trường như cây ngô đồng và một số loài cây khác được trồng với mục đích học tập, nghiên cứu, phải có biển cảnh báo và biện pháp kiểm soát an toàn.

Mặt khác, ban ngành chức năng và nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc từ các độc tố tự nhiên; khuyến cáo người dân và học sinh không ăn các loại cây, hoa, quả lạ hoang dại ở chùa, đình làng, trường học…

Nhà trường cần thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe học sinh nghi ngờ do ăn phải các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc; thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.