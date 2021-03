Cảnh báo nam giới sẽ mất dần khả năng sinh sản

Tiến sĩ Shanna Swan (Mỹ) cảnh báo hầu hết đàn ông sẽ không thể sản xuất tinh trùng vào năm 2045, kích thước và thể tích của dương vật cũng bị ảnh hưởng vì ô nhiễm môi trường.

Nhà khoa học môi trường, tiến sĩ Shanna Swan, Trường Y Icahn ở Mount Sinai ở New York, Mỹ, trong cuốn sách mới Count Down (tạm dịch: Đếm ngược) cảnh báo về hiện tượng “cậu nhỏ” của các quý ông sẽ trở nên dị dạng, co rút vì ô nhiễm môi trường.

Theo The Jerusalem Post, tiến sĩ Swan tiết lộ nguyên nhân là cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang phải đối mặt khi có sự hiện diện của phthalate, chất thường được tìm thấy trong các hạt vi nhựa. Đây cũng là thủ phạm được cho là gây tình trạng tỷ lệ sinh giảm.

BBC dẫn lời tác giả viết trong cuốn sách: “Chúng đe dọa số lượng tinh trùng, làm rối loạn sự phát triển sinh sản của nam và nữ, đặt loài người vào tình trạng nguy hiểm".

Tiến sĩ Shanna Swan cảnh báo phthalate tác động tiêu cực đến tỷ lệ sinh của toàn thế giới, có thể gây dị dạng "cậu nhỏ", khiến nam giới không thể sản xuất tinh trùng. Ảnh: Getty Images.

Shanna Swan giải thích phthalate tác động đến bộ phận sinh dục của con người bằng cách thay đổi hệ thống nội tiết sản xuất hormone. Kết quả, nhiều bé trai được sinh ra với bộ phận sinh dục ngắn, nhỏ.

Tiến sĩ Swan đã nghiên cứu về hội chứng phthalate trên chuột. Bào thai tiếp xúc hóa chất làm tăng nguy cơ teo bộ phận sinh dục của chuột khi chào đời.

Ở người, bà Swan phát hiện trẻ sơ sinh nam tiếp xúc hóa chất khi còn trong bụng mẹ nhiều khả năng có “cậu nhỏ” ngắn hơn.

Phthalate và các hạt vi nhựa có trong đồ chơi trẻ em, thực phẩm. Khi xâm nhập cơ thể, nó bắt chước hormone estrogen và phá vỡ quá trình sản xuất hormone tự nhiên ở người. Như vậy, phthalate dần ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính ở trẻ cũng như hành vi của người lớn.

Phthalates là một nhóm lớn các hóa chất thường được sử dụng để làm mềm nhựa. Nó có trong đồ chơi, lớp phủ tường, chất tẩy rửa, dầu bôi trơn, bao bì thực phẩm, dược phẩm, túi chứa máu, đường ống truyền.

Nó cũng là chất dùng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân như sơn móng tay, keo xịt tóc, kem dưỡng da sau cạo râu, xà bông, dầu gội, nước hoa… Loại phthalate phổ biến nhất được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da là diethyl phthalate (DEP).

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phthalates có trong sản phẩm chăm sóc da không gây nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó có thể gây rối loạn nội tiết.

Một nghiên cứu chuyên sâu của tiến sĩ Swan công bố vào năm 2017 đã cho thấy lượng tinh trùng giảm hơn 50% trong hơn 40 năm qua. Kết luận dựa trên phân tích, kiểm tra 185 nghiên cứu khác liên quan.

Cụ thể, nghiên cứu năm 2017 kiểm tra tinh dịch của 42.935 nam giới trong 38 năm. Kết quả cho thấy một người đàn ông trung bình ở Mỹ có 99 triệu tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch vào năm 1973. Tuy nhiên, đến năm 2011, con số này giảm xuống còn 47,1 triệu có 99 triệu mỗi ml tinh trùng vào năm 1973; đến năm 2011, con số đó đã giảm xuống còn 47,1 triệu/ml.

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định 15 triệu tinh trùng trên một ml tinh dịch là nồng độ thấp. Công trình của bà và cộng sự ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Cuốn sách mới là sự kế thừa từ những nghiên cứu năm 2017.