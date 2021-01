Cảnh báo lồng ruột hiếm gặp ở người lớn

Cụ ông 81 tuổi nhập viện trong tình trạng bị lồng nhiều đoạn ruột do khối u kèm theo triệu chứng chướng bụng, kém ăn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nam 81 tuổi bị lồng nhiều đoạn ruột do u ruột non. Ông nhập viện trong tình trạng nôn, đại tiện kém kèm đau chướng bụng, ăn kém. Qua thăm khám và hình ảnh X-quang, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lồng ruột non do khối u.

Điều trị lồng ruột ở trẻ nhỏ có thể sử dụng phương pháp bơm hơi tháo lồng hoặc phẫu thuật. Song, người lớn, chỉ phương pháp phẫu thuật mới giải quyết được dứt điểm nguyên nhân gây lồng ruột và tránh nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, bệnh nhân có thể trạng gầy yếu, suy kiệt, chỉ nặng 36 kg, tuổi cao, kèm theo tăng huyết áp, đòi hỏi quá trình phẫu thuật cần diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy người bệnh bị lồng 2 đoạn ruột non và nhiều khối u ác tính nằm ở các vị trí khác nhau quanh ruột. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh ổn định, có thể ăn uống bình thường và được xuất viện.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đào Đăng Sơn, khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, lồng ruột chủ yếu xảy ra ở trẻ em (khoảng 90%). Người lớn rất hiếm khi gặp tình trạng này, chỉ chiếm tỷ lệ 1-5%. Còn lại 5% là các trường hợp tắc ruột.

Các trường hợp lồng ruột ở trẻ em thường không rõ nguyên nhân. Ngược lại, ở người lớn, hơn 90% là do u, chủ yếu ở ruột non và đại tràng. Một số khác do viêm hạch mạc treo, viêm hồi manh tràng mạn, có túi thừa meckel, manh tràng di động. Các ca lồng ruột ở người lớn đa phần hiếm gặp nên thường bị bỏ sót, chẩn đoán muộn.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo lồng ruột có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Do đó, khi xuất hiện đau bụng từng đợt, có thể buồn nôn hoặc nôn, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để thăm khám. Việc phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe giúp tránh được biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.