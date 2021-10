Cảnh báo cháy nổ ở các chung cư tại TP.HCM

Hai tháng qua đã có trường hợp cháy trong chung cư ở quận 7 và quận Bình Thạnh. Các vụ cháy nổ ở chung cư TP.HCM dấy lên lo ngại trong cộng đồng cư dân.

Trưa 19/10, sự cố cháy xảy ra tại căn hộ thuộc tòa nhà L4, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) khiến nhiều người lo lắng. Tòa nhà kích hoạt toàn bộ chuông còi, quạt, thang máy.

Một số cư dân khi nhìn thấy đám cháy đã chạy theo thang bộ ra khu vực sảnh. Lửa được dập tắt ngay sau đó và không gây thiệt hại về người cũng như tài sản có giá trị.

Thực tế, đã có nhiều sự cố cháy nổ tại chung cư, xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau mà trong số đó có sự vô ý từ sinh hoạt của cư dân.

Cháy từ các căn hộ tầng cao

Theo nhận định từ ban quản lý chung cư Vinhomes Central Park, căn hộ trên để nhiều đồ dễ cháy cạnh máy giặt gồm hộp xốp, quần áo, hộp nhựa, bột giặt, bột tẩy… Sự cố cháy có thể do hóa chất.

Trao đổi với Zing, đại diện ban quản trị chung cư Vinhomes Central Park nhìn nhận, sau sự việc, ban quản trị sẽ thông tin đến cư dân để mọi người cảnh giác khi để những vật dụng bén lửa, dễ cháy ra khu vực logia.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) trưa 19/10. Ảnh: NVCC.

Cuối tháng 7 vừa qua, tủ điện ở tầng hầm chung cư Mỹ Phú (phường Tân Kiểng, quận 7) bốc cháy khiến toàn bộ nơi này mất điện. Rất nhiều cư dân hoảng loạn, tháo chạy theo cầu thang bộ thoát ra ngoài, một số người khác kẹt trên các tầng cao của chung cư.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 7 đã tiếp cận hiện trường dập lửa. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là cháy tủ điện ở tầng hầm chung cư.

Vào cuối tháng 4, một số chung cư mini trên đường Nguyễn Văn Quỳ (quận 7) bốc cháy khiến 24 người kẹt bên trong. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều cư dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Hàng chục người đang ở các tầng dưới tháo chạy ra ngoài.

Cảnh sát đã điều 6 xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa và giải cứu thành công 24 người mắc kẹt bên trong chung cư thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến 4 người bị thương do ngạt khói được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Trước đó, hồi tháng 12/2020, căn hộ chị Dương Linh ở một chung cư trên đường Ngô Tất Tố (phường 19, quận Bình Thạnh) bị cháy rụi góc bệ cửa sổ.

Khoảng 7h sáng, chị Linh bị đánh thức bởi mùi khói và nghe tiếng lửa cháy lách tách. Vội đi kiểm tra phòng bên của bạn cùng nhà, chị thấy ngọn lửa đang dần thiêu trụi bộ quần áo treo trên bệ cửa sổ.

“Khi đó tôi cố bình tĩnh xác định nơi cháy không có ổ điện hay chất gây cháy có thể chảy lan ra, rồi vội lấy chậu nước tạt lên. Đám cháy nhỏ nên dội nước 2 lần là dập. Còn bạn tôi có dấu hiệu bị ngạt khói, nằm cách đám cháy khoảng 1 m, lay người mãi mới tỉnh”, chị này kể lại.

Cùng lúc, lính cứu hỏa và công an khu vực có mặt tại hiện trường. Người dân đi đường và xung quanh khu chung cư thấy khói đen bốc ra từ nhà chị Linh nên đã gọi ứng cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy các mẫu vết cháy để điều tra. Các nguyên nhân cháy được công an dự đoán gồm tàn thuốc lá, tàn đốt từ nơi khác bay đến, chập điện, ánh nắng phản chiếu cửa kính.

3 người nhà chị Linh khai trong biên bản là không hút thuốc hay đốt bất cứ gì, không có nguồn điện hay sử dụng thiết bị điện ở khu vực cháy. Thời điểm cháy vào sáng sớm khi ánh nắng chưa mạnh nên khả năng do phản chiếu kính là thấp.

Công an và ban quản lý chung cư hỏi về việc liệu nhà chị có xích mích với cư dân khác khiến ai đó cố tình để mồi cháy bay đến, nhưng cả nhà chị khẳng định không.

Đồng thời, căn hộ nhà này nằm ở tầng cao nhất và ở góc 4 của tòa chung cư, chỉ có một mặt giáp nhà bên cạnh. Nơi xảy ra cháy chỉ giáp nhà bên dưới. Tuy nhiên, các hộ xung quanh phủ nhận những nguyên nhân trên, thời điểm đó họ đang ngủ và không đốt gì.

Cư dân bị phạt vì vô ý gây cháy nổ

Theo khuyến cáo của lực lượng cứu hỏa nói với những người nhà chị Linh, việc xảy ra cháy ở khu chung cư rất nguy hiểm và dễ gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

“Cháy trong căn hộ riêng dù không lan sang nhà khác, vẫn có thể gây chập hệ thống điện của cả chung cư, cháy sẽ tự phát ở các căn khác. Nếu ở nhà dưới mặt đất còn có thể mạnh ai chạy lao ra đường được, còn khu nhà cao tầng đông dân thì không dễ dàng, rủi ro cao hơn nhiều”, chị Linh thuật lại lời của vị cảnh sát cứu hỏa.

Bộ quần áo bị cháy lan sang thiêu rụi một chậu cây xanh trên bệ cửa sổ, đồng thời làm nứt cửa kính. May mắn rèm cửa không bén lửa. Ảnh: NVCC.

Từ lý do này, công an phường đã phạt hành chính nhà chị Linh 1,8 triệu đồng cho lỗi vô ý gây cháy nổ làm mất trật tự, an toàn ở khu dân cư.

Theo Công an TP.HCM, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do bất cẩn trong sử dụng điện sinh hoạt, ý thức chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy, để vật dụng chắn lối thoát nạn... dẫn đến khi xảy ra cháy thì không thể thoát thân.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07, Công an TPHCM), thông tin hiện nay Trung tâm Chỉ huy 114 của PC07 có liên thông với tổng đài 113, 115. Người dân có thể gọi đến số 114 hoặc thông qua ứng dụng Help 114 để gọi video call, chụp hình, quay video phản ánh cháy nổ, tai nạn, sự cố, các hành vi vi phạm khác… Tất cả cuộc gọi đến tổng đài đều miễn phí.