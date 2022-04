Cảnh báo cà phê giảm cân Hoàng Gia chứa chất cấm

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Cafe Hoàng Gia.

Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bổ sung tên Cafe Hoàng Gia được quảng cáo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.

Cảnh báo trên được căn cứ từ phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đối với mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia (số lô: 06.2022, NSX: 17/01/2022, HSD: 16/01/2025).

Mẫu này do đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu tại Công ty CP Dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (ở khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu được lấy dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Sản phẩm Cafe Hoàng Gia do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Lasva (tên mới là Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma) tự công bố và sản xuất sản phẩm. Còn đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là Công ty CP Dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát.

Hôm 12/4, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn yêu cầu 2 công ty trên chấp hành quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.