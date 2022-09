Căng thẳng leo thang giữa Victoria và Nicola Peltz

Nicola Peltz cảm thấy bị mẹ chồng chiếm lấy sự chú ý trong tiệc cưới. Kể từ đám cưới hồi tháng 4, vợ chồng Brooklyn Beckham chưa từng gặp lại David Beckham và Victoria.

Các nguồn tin gia đình tiết lộ với Daily Mail rằng mối quan hệ giữa gia đình siêu sao Beckham và tỷ phú Peltz trở nên khá lạnh nhạt kể từ khi Brooklyn kết hôn với Nicola kết hôn vào tháng 4.

Chiến tranh lạnh bắt đầu khi Nicola Peltz và Victoria Beckham xung đột vì chiếc váy cưới. Ngôi sao Transformers “tố” mẹ chồng chiếm spotlight trong tiệc cưới của mình. Người được truyền thông chú ý là bà Beck chứ không phải vợ chồng Brooklyn.

Gần đây, một nguồn tin khẳng định cựu thành viên Spice Girls đã cố tình "bỏ quên" con trai và con dâu khi trình làng bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang Paris. "Mặc dù Brooklyn và sao phim Transformers rất vui vẻ, chiều chuộng nhau, thực tế rắc rối đang nảy sinh giữa hai ngôi nhà của họ", Daily Mail bình luận.

Hình ảnh thân thiết trước đây giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz. Ảnh: @victoriabeckham.

Mâu thuẫn ngầm giữa Victoria và con dâu

Một nguồn tin biết rõ về Nicola nói rằng cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu bắt đầu xoay quanh đám cưới và ngày càng leo thang.

Là nhà thiết kế nổi tiếng, nhiều người trong giới thời trang cho rằng Victoria sẽ thiết kế váy cưới cho Nicola. Nhưng thay vào đó, cô dâu xuất hiện trên trang bìa tháng 5 của Vogue trong trang phục thời trang cao cấp của Valentino.

Trong cuộc phỏng vấn của Variety, Nicola Peltz giải thích theo kiểu “dĩ hòa vi quý” rằng cô không mặc váy cưới của mẹ chồng do Victoria không thể thiết kế được trang phục theo yêu cầu của cô.

"Tôi đã định và thực sự muốn mặc đồ cưới của mẹ chồng. Nhưng sau đó vài tháng, mẹ nhận ra rằng thợ may của mình không thể làm được điều đó. Vì vậy tôi phải chọn chiếc váy khác”, cô nói với Variety.

Nhưng một người trong cuộc cho biết Nicola “không bao giờ” có ý định mặc đồ của Victoria Beckham trong đám cưới. Nữ diễn viên người Anh chỉ nể Victoria vì là mẹ chồng chứ chưa bao giờ để tâm đến điều đó.

Vợ chồng Beckham bị nói là chiếm spotlight trong tiệc cưới của con trai. Ảnh: Vogue.

“Peltz có nhiều người bạn là nhà thiết kế tài năng. Cô ấy sẽ không bao giờ mặc nó", nguồn tin nói.

Một nguồn tin khác lại khẳng định rằng Nicola thực sự cân nhắc việc mặc thiết kế của mẹ chồng nhưng đã thay đổi ý định vào phút cuối: “Valentino lo ngại rằng họ không có đủ thời gian để may chiếc váy. Trước đó, Victoria đã không nói với Peltz rằng thợ may của cô ấy không thể làm váy cưới cho đến phút cuối”.

Chiếc váy cưới chỉ là phần nhỏ trong mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz. Sau vụ việc, Nicola Peltz cảm thấy không được xem trọng khi bố chồng David và bạn thân Marc Anthony có bài phát biểu chỉ nhắm vào Victoria.

“Bài phát biểu hoàn toàn tập trung vào việc ca ngợi Victoria tuyệt vời thế nào. Trong khi đó, ai làm cô dâu đều hiểu cảm giác muốn làm trung tâm của sự chú ý như Nicola. Vì vậy, điều này hoàn toàn khiến Peltz thấy khó chịu”, nguồn tin nói thêm.

Một nguồn tin khác lại nói rằng Nicola cảm thấy khó chịu trong buổi tiếp đón khách mời. Người trong cuộc nói cựu ca sĩ đã đánh cắp khoảnh khắc tỏa sáng của con trai và con dâu khi thực hiện bài khiêu vũ với con cả, trước khi Brooklyn và Nicola bước ra.

Ca khúc You Sang To Me nói về tình yêu lãng mạn, trong đó có đoạn: “Tôi đang điên loạn vì yêu. Khi gọi cho em đêm qua, tôi đã yêu em rất nhiều. Này cô bé, tôi sống vì bạn”. Đây là ca khúc được cô dâu - chú rể chọn lựa và Marc Anthony sẽ trình bày.

Nhưng thay vì Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ra khiêu vũ, Victoria Beckham đã xuất hiện và “cướp” khoảnh khắc tỏa sáng của con dâu.

“Hầu hết khách mời đều biết đó là điều khó chịu. Chắc chắn cặp vợ chồng mới cưới sẽ không thoải mái vì họ nghĩ đây là khoảnh khắc đặc biệt trong ngày trọng đại”, nguồn tin nói thêm.

Ngoài ra, người trong cuộc cũng khẳng định rằng gia đình Peltz đã trả thù lao hậu hĩnh để Anthony xuất hiện và biểu diễn trong tiệc cưới, mặc dù anh là bạn thân của gia đình Beckham. Một nguồn tin thân cận với Peltz tuyên bố rằng Nicola rất buồn vì không thể tỏa sáng trong chính tiệc cưới của mình, chứ không đơn thuần là bài phát biểu của Anthony về Victoria.

“Brooklyn và Nicola biết Marc Anthony thân thiết với nhà Beckham, tất nhiên sẽ có chuyện anh ấy nói về nhà thiết kế. Nếu Nicola lo lắng về điều đó, cha cô sẽ không trả tiền để Marc Anthony và ban nhạc của anh ấy biểu diễn”, nguồn tin nói thêm.

Brooklyn khó xử

Brooklyn Beckham lại cảm thấy khó xử khi bị cuốn vào cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu. Anh khá căng thẳng vì không biết đứng về phía ai: “Brooklyn cảm thấy thực sự tồi tệ. Victoria nghĩ rằng con dâu mình là đứa trẻ khá bướng bỉnh. Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết điều này”.

Việc này đối với Brooklyn Beckham khá đáng sợ. Vì thực tế anh đang sống nhờ trên tài sản của nhà vợ. Và điều đó càng khó xử hơn khi con gái út của nhà tỷ phú lại thấy khó chịu trong ngày cưới chỉ vì bố mẹ vợ.

Một người khác lại nói rằng thực tế tỷ phú Nelson Peltz yêu quý cậu con rể và đối xử với Brooklyn như con ruột. Trong một cuộc phỏng vấn, Nicola Peltz nói cha mình đang hỗ trợ Brooklyn trong kinh doanh sau nhiều lần gặp trắc trở trong công việc.

Sự thân thiết giữa Brooklyn Beckham và nhà vợ đã khiến mối quan hệ giữa anh và bố mẹ ruột lạnh nhạt. Nhưng Brooklyn và vợ không thấy buồn phiền hay tức giận khi biết Victoria Beckham ra mắt bộ sưu tập thời trang tại Paris Fashion Week thông qua một bài báo trên tạp chí.

Vợ chồng Brooklyn không gặp lại Beckham và Victoria kể từ khi hôn lễ hồi tháng 4. Ảnh: Backgrid.

“Victoria đã không gọi cho Brooklyn và mời con trai đến theo dõi sự kiện thời trang. Nguồn tin cho biết họ chỉ biết đến buổi diễn khi đọc thông tin trên tờ Women's Wear Daily”, người này nói.

Theo Daily Mail, nhà Beckham chưa từng gặp lại vợ chồng Brooklyn kể từ lễ cưới hồi tháng 4. Từ đó đến nay, Victoria được cho là "rất đau lòng" vì nảy sinh mâu thuẫn với con dâu.

"Victoria trở nên thiếu sáng suốt và thường xuyên lo lắng. Cô ấy sợ căng thẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp với con trai, và cả con dâu", nguồn tin cho biết.

Trước đó, Brooklyn là người gắn bó với bà Beck nhất trong số 4 người con. Cựu thành viên Spice Girls buồn khi Brooklyn không tham gia kỳ nghỉ của gia đình ở châu Âu vào mùa hè. Hiện, vợ chồng anh sống tại Miami (Mỹ) và đã khá lâu Brooklyn chưa về Anh.