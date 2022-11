Càng có thể cô đơn, hôn nhân càng thuận lợi

Những người biết tận hưởng cô đơn biết trân trọng thời gian và không gian của người khác, khiến cuộc sống hôn nhân trở nên thoải mái hơn.

Tranh: Eugenia Mello.

Càng là người có khả năng sống cô đơn, cuộc sống hôn nhân sẽ lại càng mĩ mãn. Người biết sống thoải mái với cuộc sống một mình, cũng sẽ thoải mái khi sống cùng người khác.

Điều này có liên quan tới khả năng thấu hiểu, thông cảm và khoan dung với người khác, bởi vì những người như thế biết cách duy trì khoảng cách để đôi bên cùng cảm thấy thoải mái.

Cho dù giá trị quan của đối phương, lối sống của đối phương khác với bản thân, cũng không thành vấn đề với họ. Họ sẽ không vì ý thích của riêng mình mà xâm phạm không gian của đối phương, cũng sẽ không giữ khoảng cách quá mức.

Họ hiểu rõ, nếu can thiệp vào chuyện của người khác, người khác cũng có thể can thiệp vào chuyện của mình, do vậy, họ có thể tiếp nhận giá trị quan của người khác, mà không tùy tiện can thiệp hoặc ngang nhiên bước vào không gian riêng tư của người khác.

Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của thời gian và không gian riêng tư, nên họ sẽ biết trân trọng thời gian và không gian của người khác. Những người biết tận hưởng cô đơn mới có thể có được nhận thức ấy.

Tuy nhiên, càng là người sợ cô đơn, lại càng kém nhạy cảm về khoảng cách giữa mình và đối phương, cũng thiếu sự khoan dung người khác.

Bởi không biết được rằng cô đơn có thể giúp cho nội tâm thêm phong phú, nên họ sẽ mang theo giá trị quan của bản thân để "lao bừa" vào không gian riêng tư của người khác.

Ví dụ, sau khi gửi tin nhắn đi, thấy bên đối phương hiển thị "đã đọc", nhưng lại không gửi tin nhắn trả lời, họ sẽ cảm thấy bực bội và bứt rứt, "sao đọc rồi mà không chịu đáp?". Đây là một ví dụ rất điển hình về kiểu người này. Đối phương cũng có việc bận của đối phương, nhưng họ lại không bao giờ nghĩ được rằng bởi đối phương đang bận việc gì đó nên mới không thể trả lời tin nhắn của mình ngay được.

Có người cho rằng, sau khi lập gia đình sẽ không còn tự do nữa. Còn tôi vừa hay ngược lại, lúc nào muốn một mình thì ở một mình, lúc nào muốn cùng nhau thì ở cùng nhau, cuộc sống hôn nhân như thế, với tôi, chính là làm phong phú thêm sự lựa chọn cho phương thức sống.

Cũng có nghĩa, dù là vợ chồng, vẫn có thể cho phép đối phương có thế giới của riêng mình. Do hai bên có thể hợp tác, nên so với cuộc sống độc thân, đây chính là ưu thế không thể so sánh.