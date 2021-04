Cảng biển Mỹ tắc nghẽn nghiêm trọng, phí vận tải tăng vọt

Phí vận tải đường biển tăng 2-4 lần trong bối cảnh các cảng biển lớn ở Bờ Tây nước Mỹ bị quá tải và sự thiếu hụt container trên toàn cầu.

Theo Nikkei Asia Review, số lượng container đang được xử lý tại cảng Los Angeles và Long Beach (California, Mỹ) tăng 45% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 8 tăng liên tiếp. Tính riêng trong tháng 3 năm nay, lượng container cập cảng Los Angeles tăng khoảng 80%.

Trước đó, Wall Street Journal cho biết tính tới sáng 29/3, khoảng 24 tàu container chưa thể tiếp cận 2 cảng này vì không có chỗ. Tổng sức chứa của số tàu trên lớn gấp 10 lần so với Ever Given, con tàu khổng lồ bị mắc cạn tại kênh đào Suez trong gần một tuần, gây xáo động dòng chảy thương mại toàn cầu.

Cảng Los Angeles và Long Beach là nơi tiếp nhận khoảng 1/3 lượng container hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Hồi tháng 1, hơn 25% số container đến 2 cảng này phải chờ 5 ngày mới được thông quan. Theo Hiệp hội Vận tải Giao thương Thái Bình Dương, con số này vào tháng 6/2020 chỉ là 2%.

Cảng Los Angeles ở California, Mỹ.

“Bình thường, các tàu hiếm khi phải xếp hàng. Con số này tăng đột biến trong nhiều tháng gần đây khi hoạt động giao thương trở nên tấp nập hơn”, Wall Street Journal dẫn lời ông Kip Louttit, CEO hãng vận tải Marine Exchange of Southern California, nhận định.

“Hệ thống hoạt động tại các bến cảng cũng bị chậm lại vì dịch Covid-19. Nhiều nhân viên bốc dỡ và nhân viên chứng từ phải nghỉ việc vì nhiễm Covid-19. Điều này đã khiến hoạt động tại các cảng bị đình trệ”, ông giải thích thêm.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết có khoảng 800 công nhân - tương đương 5% tổng số lao động làm việc tại 2 cảng trên - đã bị nhiễm Covid-19 trong tháng 2 và tháng 3 năm nay.

Tình trạng chậm trễ trong khâu xử lý hàng hóa và bối cảnh thiếu hụt container trên toàn cầu đã khiến cước vận chuyển tăng vọt. Hồi cuối tháng 3, phí chở hàng từ Trung Quốc đến Bờ Tây nước Mỹ vào khoảng 5.000 USD cho một container dài hơn 10 m, theo công ty số liệu thị trường Freightos có trụ sở tại Hong Kong.

Trong khi đó, giá khởi điểm đã tăng 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí vận chuyển từ châu Âu đến Bờ Tây cũng tăng gần gấp đôi.

Ông Jon Gold, phó chủ tịch chuỗi cung ứng và chính sách hải quan của Liên đoàn Bán lẻ quốc gia (National Retail Federation) có trụ sở tại Washington (Mỹ), cho biết một số công ty đã chuyển sang vận tải hàng không do lo ngại tình trạng tắc nghẽn tại các cảng biển.

Đối với hình thức này, phí vận chuyển cao gấp 8-10 lần so với vận tải đường thủy. Việc này khiến các chuyên gia lo ngại sẽ góp phần thổi giá hàng hóa trong thời gian tới.