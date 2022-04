Canada ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực; đảm bảo tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, dựa trên lợi ích của mọi nước.